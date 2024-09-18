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戲裡戲外都是真母女！柯淑勤照顧「腦麻身障女兒」　從沒傳授演技

記者黃庠棻／台北報導

大愛新劇《在光裏的人》將於10月3日起播出。劇中「金鐘影后」柯淑勤與女兒杜蕾獻出首次戲劇合作，飾演當地一對真實母女，柯淑勤談對戲女兒，說道「我把她當作是一個新人，就是一個演員，是我的工作夥伴」，她甚至不知道女兒怎麼備戲，但杜蕾一上戲就讓她驚豔「我第一場戲就發現，這傢伙是有備而來。」

▲▼ 《在光裏的人》柯淑勤飾演大埔鄉民，靠打雜過生活 。（圖／大愛電視）

▲柯淑勤在《在光裏的人》跟親生女兒合作。（圖／大愛電視）

柯淑勤演戲對手是女兒還有一個好處就是「默契」，可以製造很多臨時狀況，尤其杜蕾有備而來，讓她更想要製造更多火花，因此戲劇呈現更加深刻與動容。

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身為戲齡已經超過30年老戲骨的柯淑勤，面對剛以演員身分出道的杜蕾，只告訴女兒「演戲不是一個維持生活的工作，可能沒有穩定收入，演戲跟人生一樣一直在變，可能無法照妳所想的去進行，妳敢不敢？如果接受這個挑戰，妳就去做。」她坦言女兒多年前就想進演藝圈，身為母親不免擔心生計，但轉念以人生道路來比喻，揭露最殘酷的現實狀況，而不是編織燦爛美好的夢想。

▲《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供攝）

▲柯淑勤在《在光裏的人》跟親生女兒合作。（圖／大愛電視）

杜蕾這回更得挑戰演技難度，演出一名腦麻身障患者，肢體、語言都無法跟正常人一樣。被問到有無指導女兒演戲，柯淑勤堅決回應「從來沒有！不能做這種事情，管妳是她媽媽、還是奶奶都不能做！因為那是她自己讀劇本後，經由她的生命經驗而產生出來的一個角色，雖然我是她媽媽，可是她是另外一個個體，所以我從來不會教她怎麼演戲，只會教導她在現場要注意哪些技術問題。」

▲《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供攝）

▲柯淑勤在《在光裏的人》跟親生女兒合作。（圖／大愛電視）

不僅如此，柯淑勤也分享與眾不同的育兒觀念，坦言「因為媽媽都會討人厭，我不想當那個討厭的人，所以我一直灌輸孩子『我是你的朋友、不是你媽媽』。」這回透過《在光裏的人》常與杜蕾搭車工作、聊天，直呼未來有天應該會很懷念有這麼棒的母女時刻。

▲《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供攝）

▲柯淑勤在《在光裏的人》跟親生女兒合作。（圖／大愛電視）

杜蕾經由試鏡獲得《在光裏的人》演出機會後，製作人突發奇想「那劇中的媽媽，若由柯淑勤來飾演，應該是個很有趣的安排」母女倆聽到後，覺得這樣的組合史無前例，就欣然接受這個挑戰。

▲《在光裏的人》。（圖／大愛電視提供攝）

▲柯淑勤在《在光裏的人》跟親生女兒合作。（圖／大愛電視）

可以跟媽媽一起工作，杜蕾一開始上戲時難免緊張，直呼「但我專注角色後，就比較不會去想媽媽怎麼看我。」不過杜蕾回憶一次和柯淑勤拍完戲搭高鐵北上，透露「媽媽跟我講不錯，看得出來妳有做功課，我覺得這就是一個很大的鼓勵，不需要講哪裡演得好或不好，有媽媽這一句話，證明已經看到我的努力。」

▲▼ 《在光裏的人》柯淑勤飾演大埔鄉民，靠打雜過生活 。（圖／大愛電視）

▲柯淑勤在《在光裏的人》跟親生女兒合作。（圖／大愛電視）

《在光裏的人》描述「無醫鄉」之一的嘉義大埔鄉，長年醫療匱乏，鄉民必須要開車2小時才能下山就醫，因緣際會來了兩位駐站醫師－中醫「葉明憲」醫師（王傳一飾演）與西醫「林繁幸」醫師（翁家明飾演），講述他們堅持不懈在偏鄉行醫20年的真實故事。

柯淑勤與杜蕾則飾演當地一對母女，柯淑勤扛起家計在鄉內打雜工，杜蕾是腦麻患者，但對人生正面積極，由王傳一、翁家明、柯淑勤、霍正奇、陳明真、臧芮萱、張晏塵、王道、陳明珠、錦雯、杜蕾等人主演，將於10月3日起週一至週五晚間8點，在大愛電視、YouTube頻道播出。

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在光裏的人, 柯淑勤, 杜蕾

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