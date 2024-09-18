張惠妹穩交年下男友13年！Sam做1事獲天后芳心…「男友視角」網暴動

▲Sam是紅牌調酒師，還曾為阿妹研發「燃燒吧！惠妹」調酒示愛。（圖／翻攝自姚善鏞SAM IG）

圖文／鏡週刊

雖然這13年來，阿妹與男友Sam偶有爭執，但近年男友愛相隨，經常跟著她南征北討，讓天后早已認定他是未來的伴侶，而真正擄獲天后芳心的，是Sam做好了一件事。

阿妹一直以身為卑南族的女兒為傲，每年她都會帶著好友前往台東參加豐年季，就是希望親朋好友能夠體會她對家鄉那塊土地的熱愛，並且期盼男友能夠完全接受並且融入她的大家族，而這點，Sam做到了！這幾年，Sam會風塵僕僕跟著她回台東老家，有一次他還捕捉到阿妹與貓咪玩耍的影片，只見阿妹忍不住奶音學貓咪「喵喵叫」，對話超萌又逗趣，與阿妹在舞台上的霸氣模樣差距相當大，如此超甜蜜的「男友視角」，讓粉絲暴動。

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▲Sam不僅是紅牌調酒師，廚藝也不錯，深得張家人喜愛。（圖／翻攝自姚善鏞SAM IG）

提起阿妹與Sam的感情，一開始，Sam是Whisky Gallery的紅牌調酒師，但成為阿妹男友後，Sam為阿妹研發「燃燒吧！惠妹」調酒示愛，之後，阿妹砸1,500萬元，為Sam打造了專屬的酒吧A Light，之前A Light舉辦12週年慶之夜，阿妹還以「老闆娘」之姿現身，用行動力挺男友。

▲Sam以男友視角，在IG上曬阿妹玩遊樂器材，展現童心未泯的一面。（圖／翻攝自姚善鏞SAM IG）

雙方家長面對兩人的交往，都給予祝福， Sam親弟弟姚正億曾透露，家人早就將阿妹視為一份子，姚媽媽更是不斷暗示：「經過嬰兒用品，就會拍嬰兒廣告照，過年拿出來說『這很可愛』。」似乎是暗示準媳婦阿妹「想要抱孫」。

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