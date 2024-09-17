陳喬恩第8年悼念喬任梁！準時曬粉色天空「你一定會祝福我的婚禮」

記者劉宛欣／綜合報導

大陸男星喬任梁在2016年9月16日輕生，年僅28歲就離開人世，今年是他逝世8周年，圈內摯友陳喬恩一直把這個日子放在心中，每年一定會記得準時在微博上傳粉紅色天空悼念，今年也沒有例外，不過由於她正忙於準備婚禮事宜，沒能親自到墓園，因此透過喬爸轉達花束與卡片，卡片內容曝光也讓許多粉絲再次被感動。

▲陳喬恩第8年悼念喬任梁。（圖／翻攝自微博）

陳喬恩近來忙於婚禮，卻也不忘托喬任梁的父母替她帶花束到喬任梁的墓園，從喬爸曝光的短片中可以看到她給的花束上，附著手寫卡片，卡片中寫著「親愛的Kimi，這次非常遺憾，不能過來看你，因為我要辦婚禮，你一定會祝福我的。我們都很好，也都想你！明年再來看你。」另一方面，她也沒有忘記在個人微博曬出粉紅色天空。

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▲陳喬恩發文以及托喬爸送上卡片。（圖／翻攝自微博）

陳喬恩與馬來西亞藝術家曾偉昌（Alan）於2022年結婚，直到今年才證實將在9月底於蘭卡威舉辦婚禮，經紀人先前回應說道「地點會是在蘭卡威這個對他們夫妻來說是很有意義的地方，因為那是他們當初決定在一起的小島，婚禮會是走小島溫馨婚禮路線，主要邀請的對象會是他們夫妻倆的親密藝人朋友以及好朋友們。」