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「瘋狂小楊哥」公司遭立案調查！　涉嫌誤導消費者…官方首度發聲

記者陳芊秀／綜合報導

大陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」近期捲入賣假貨風波，其中在直播賣「香港美誠月餅」，還找來曾志偉同台，但是被踢爆香港沒有門市，根本是大陸產品。他創設的三隻羊網路科技公司被指控涉嫌「誤導消費者」，17日正式被官方發通報立案調查。

▲▼小楊哥創設三隻羊公司遭官方立案調查。（圖／翻攝自微博）

▲小楊哥賣「香港月餅」風波越燒越大，創設三隻羊公司遭官方立案調查。（圖／翻攝自微博）

據合肥高新區市場監督管理局發布「情況通報」，針對近期三隻羊網絡科技有限公司在直播中銷售「香港美誠月餅」引發的關注展開調查。該公司被指控在直播中涉嫌「誤導消費者」，目前已立案調查，並將根據調查結果依法依規處理。市場監管局表示，已聯合相關部門多次約談並督促企業規範經營行為，對於企業在直播帶貨中出現的違法違規行為將堅決依法查處。感謝各界關心和監督。

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▲▼小楊哥創設三隻羊公司遭官方立案調查。（圖／翻攝自微博）

▲市場監督管理局通報。（圖／翻攝自微博）

小楊哥本月14日未如期出現在直播現場，旗下「小楊臻選」的官方帳號也沒有發布當天的直播預告，15日被視為重量級官媒的《人民日報》、《新華社》各自撰文批評直播帶貨亂象。陸網推測下一步是多部門整頓直播帶貨行業，對現今業界將會有影響。

「瘋狂小楊哥」本名張慶楊，出生大陸安徽省，最初以「瘋狂小楊哥」拍攝喜劇短片走紅，後來創設「合肥三隻羊網路科技有限公司」，推出品牌「小楊臻選」，進軍直播帶貨，商品涵蓋食衣住行。他的抖音帳號粉絲最多時突破一億，直播曾請來古天樂、曾志偉，甚至美國NB球星詹姆士哈登等人現身，在台灣還有業者做專屬代購。事業版圖越做越大，他陸續捲入婚外情、賣假貨等事件，出現脫粉潮。

▲▼小楊哥直播找來名人合體。（圖／翻攝自微博）

▲▼小楊哥直播找來名人合體。（圖／翻攝自微博）▲▼小楊哥直播找來名人合體。（圖／翻攝自微博）

▲小楊哥直播找來名人合體。（圖／翻攝自微博）

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