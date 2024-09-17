恭喜！前黑澀會美眉曾流產「痛扎2000針取卵」　找代孕終獲愛女

記者蔡琛儀／台北報導

曾是黑澀會美眉的電商女王瑪菲司，在中秋節這天報喜成為二寶媽，「我們的寶寶誕生了，這份的感動是無法用言語形容，我感謝老天爺的眷顧，讓曾經失去的寶寶，又再回到我身邊，我們從搬新家就空著的女兒房終於check in了，從此後我們多了一個新成員Jessie，謝謝妳終於來到我們的身邊，請多多指教。」

▲瑪菲司透過取卵試管代孕方式喜獲女兒。（圖／菲娛樂文創提供）

她2年前因工作忙碌身體狀態不佳導致小產，期間仍嘗試懷孕卻久久沒有消息，尤其得知醫生評估，體質已不合適更不建議再孕，讓她頓時晴天霹靂。但為了讓兒子能有手足陪伴，瑪菲司積極尋求中醫、西醫各種方式，換過多家醫院人工受孕、人工試管等，經歷多次失望沮喪，最後嘗試透過國外合法醫療取卵試管代孕方式，終於成功喜獲二寶妹，讓瑪菲司爆淚感謝老天爺眷顧，讓今年中秋節一家四口圓滿團圓意義非凡。

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瑪菲司透露，試管期間每天必須施打2至3次不同粗細管長短針，而她非常害怕打針，尤其是要在在肚皮上扎針更是恐懼又煎熬，但為了求子勇敢面對，扎了2千多次各式各樣的排卵針，並前往美國取卵、等候孕母受孕，努力苦熬下終於盼來二寶，當得知是女兒時，一子一女喜湊「好」字讓全家更是激動又興奮，她除了與好友分享這份喜悅，對於求子之路過程艱辛深感不易，並誠心為正在求子的媽媽們加油打氣。

▲瑪菲司開心今年中秋節一家四口圓滿團圓。（圖／菲娛樂文創提供）

此外，瑪菲司最近也受「台東縣政府」與「台灣安心家庭關懷協會」邀請擔任愛心推廣大使，分享台東美好並推動公益，將愛傳遞到需要協助的邊緣弱勢家庭。瑪菲司除了發揮愛心資助呼籲粉絲共同響應外，並自掏腰包與南拳媽媽張傑共同打造公益形象曲〈隨身攜帶你〉，並帶著MV拍攝團隊一連走訪台東熱門景點取景。