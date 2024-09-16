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訪問／二宮和也：加入嵐是人生最大獎！竹內涼真羨慕嘆：我太晚出生

記者吳睿慈／台北報導

日本男神二宮和也、竹內涼真13日為了戲劇《黑色止血鉗2》來到台灣舉辦見面會，活動開演前接受台灣媒體聯訪，展現親切風範，從戲內拍攝內幕暢談到戲外的花絮。二宮和也在第二季飾演醫生天城雪彥，角色熱愛打賭，二宮和也則自認與角色運氣相似，「我覺得我算運氣好，可以成為嵐（Arashi）的一份子」，竹內涼真則幽默笑喊：「我也想加入嵐，但我出生太晚了。」

▲▼訪問／二宮和也電視「媽媽孝親用」　竹內涼真羨慕：我也想加入嵐！。（圖／大鴻藝術提供）

▲二宮和也自認「加入嵐是幸運」，竹內涼真羨慕也想加入。（圖／大鴻藝術提供）

《黑色止血鉗2》主角天城雪彥透過「打賭」決定要不要幫病人開刀，二宮和也、竹內涼真受訪時表示自己不迷信，但皆認為運氣算好。二宮和也聊起團體嵐，「透過嵐看到很多不同美景，還來台灣開演唱會看到處的風景，這些經驗都是只有加入嵐才可以做到的時，這是我人生中最大的獎」，讓坐在一旁的竹內涼真聽得很羨慕，他幽默笑喊：「我也想加入嵐，但我出生太晚了。」竹內涼真也認證自己很幸運，他的家庭環境和樂融融，「不開心的事還是可以被親戚逗到笑肚子痛，在這樣的家庭環境長大，在我過了30歲之後覺得真的很重要」。

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▲二宮和也、竹內涼真各自都不小心把劇組東西帶回家。（圖／大鴻藝術提供）

▲二宮和也、竹內涼真各自都不小心把劇組東西帶回家。（圖／大鴻藝術提供）

二宮和也過去不小心把劇組「道具手錶」帶回家，曾在推特發文致歉，被問及此事，他大笑：「當然有還回去了！」兩人接著爆料劇組真的有演員把手術袍帶回家當睡衣穿，竹內涼真也突然老實交代「我在劇裡有把綁線練習組帶回家，但劇組最近跟我說『要記得還來喔』」，小秘密連二宮和也都不知情，二宮和也還驚訝反問他「真的假的」。

《黑色止血鉗》第一季時，二宮和也大方送了竹內涼真電視，竹內涼真透露後來電視給了媽媽用，「她剛好可以在家裡看第二季，媽媽知道是二宮和也送的很開心，因為她很喜歡嵐。」

▲二宮和也、竹內涼真。（圖／大鴻藝術提供）

▲二宮和也、竹內涼真13日剛結束台灣見面會。（圖／大鴻藝術提供）

聊起拍攝最困難的一場戲，二宮和也難忘「公開手術」的戲份，那場拍了長達5天，最主要是各種角度的關係，被問及有沒有超時狀況？竹內涼真馬上看向在場的製作人，大笑回答：「製作人說『一天8小時』，那就是一天8小時囉，沒有超時。」

▲▼訪問／二宮和也電視「媽媽孝親用」　竹內涼真羨慕：我也想加入嵐！。（圖／大鴻藝術提供）

▲二宮和也、竹內涼真受訪時一搭一唱滿滿笑聲。（圖／大鴻藝術提供）

不過，比起上一季，二宮和也直呼這季拍得更辛苦，由於第一季的角色渡海征司郎都是病人快不行時，他才出現救援，但第二季的手術戲份是全程都在場，他的戲份加重很多，竹內涼真則大笑：「很開心這次二宮和也也要進去！」兩人受訪時一搭一唱，全場笑聲不斷。《黑色止血鉗2》在KKTV、friDay影音上架播出。

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