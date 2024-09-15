周星馳32年前力邀徐少強拍《蘇乞兒》！「背後原因惹淚」私交曝光

記者劉宛欣／綜合報導

香港資深演員徐少強於9月1日不敵食道癌辭世，享年73歲。他最早在1970年代初期展開演藝生涯，早年以龍虎武師（粵劇和電影中負責武打動作的動作特技演員）的身分進入影壇，憑藉優秀的武打技巧迅速嶄露頭角，並經常在電影中飾演大俠角色，成為武俠片中的重要人物，1992年曾在周星馳電影《武狀元蘇乞兒》中的反派角色「趙無極」，至今仍然為觀眾所熟知。

▲周星馳與徐少強有段感人的交集。（圖／翻攝自Instagram／stephenchow）

根據港媒報導，周星馳當年找徐少強出演《武狀元蘇乞兒》，背後有一段感人的故事。演員黃一山在抖音上透露，周星馳和徐少強其實沒有太多交集，但三十多年前，周星馳還未走紅時，他偶爾會去迪斯可舞廳唱歌、跳舞，身上還常常沒有足夠的錢，徐少強當時就曾經請過他吃飯，儘管徐少強早已忘記這件小事，但周星馳卻將這份情誼牢記於心。

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▲徐少強在《武狀元蘇乞兒》中飾演反派趙無極。（圖／翻攝自劇照）

周星馳成名後，一直在尋找合適的機會回報徐少強，最早曾經考慮邀請徐出演《逃學威龍》，但後來發現角色不太適合，等到《武狀元蘇乞兒》開拍時，他才決定請徐少強來飾演「趙無極」這個反派角色。徐少強也不負眾望，成功將這個角色演繹得極為精彩，為影迷留下了深刻的印象。