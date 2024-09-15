訪問／鼎王為他早1小時營業　始源是「VVVIP客人」：住台灣胖10kg

記者吳睿慈／台北報導

韓流帝王Super Junior成員崔始源近來接下新劇《DNA Lover》主演，4位演員群跨海受訪，他化身「當地人」瞬間推薦起台灣美食，坦言火鍋店鼎王為他提早營業1小時開門，VVVIP級待遇讓鄭仁仙好羨慕，直呼「把我也一起帶去台灣」。

▲《DNA Lover》受訪聊台灣。（圖／friDay影音提供）

始源、李泰煥、鄭釉珍、鄭仁仙為了戲劇《DNA Lover》接受跨海訪問，4人開心用中文向台灣觀眾問好，也紛紛透露出各自對台灣的了解與喜愛。

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▲始源透露鼎王為他早1小時營業，自認「住台灣會胖10kg」。（圖／friDay影音提供）



對於台灣很熟悉的崔始源，率先向其他3人推薦美食，秒回答便當、牛肉麵、火鍋3種美食，「我很喜歡台灣的便當，裡面真的有很多種好吃的菜色，我如果住在台灣應該會胖十公斤」，他接著聊起餐廳：「大家喜歡的鼎泰豐就是來自台灣，我每次去他們都會請我吃豆沙包，對我說『始源～好久不見』。」不僅如此，過去來台拍電影時，他熱愛的鼎王本來11點才營業，老闆卻為了他10點就開門，讓身旁的鄭仁仙忍不住感嘆他是「VVVIP客人」。

▲李泰煥也曾來台拍攝，難忘夜市、九份美景。（圖／friDay影音提供）



除了崔始源與台灣很有緣之外，李泰煥也曾為了拍攝電視劇來台取景，他回憶當年遊記，「我去過一個很大的市場，夜市也很棒」，透露自己最喜歡的電影就是《那些年，我們一起追的女孩》，他曾到該片取景的火車鐵軌去朝聖過。

▲鄭仁仙聽得很羨慕，想跟始源一起來台灣。（圖／friDay影音提供）



話題聊到九份時，鄭釉珍也興奮地説：「我也去過，超級漂亮，很像童話故事裡的場景，」讓鄭仁仙聽得好羨慕「只有我沒去過台灣耶」，並立即向始源要求「你要帶我去台灣嗎？請我吃火鍋」、「我去幫你擦汗」，可愛的反應讓現場笑成一片。《DNA Lover》每週六、日在friDay影音上線更新。