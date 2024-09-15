楊洋要演展昭！　新劇造型首曝光「不穿紅衣」…PK台港2經典大俠

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星楊洋接演新劇《雨霖鈴》，拍攝團隊是曾製作《瑯琊榜》的正午陽光，15日在橫店影視城舉行開機儀式。而他將扮演御前帶刀護衛「展昭」，是大眾耳熟能詳的經典角色，港星何家勁與台灣演員焦恩俊都因扮演「展昭」史上留名。

▲楊洋新劇《雨霖鈴》扮演南俠展昭。（圖／翻攝自微博／楊洋）

展昭是古典小說《三俠五義》中的人物，經過再版更名《七俠五義》，角色人稱南俠展昭，被皇上御封為御前四品帶刀護衛，封號御貓，在開封府供職。電視劇《包青天》、《七俠五義》中，展昭是正義的象徵，經常身穿紅袍、頭戴紅帶黑色官帽，另一種民間造型則是身穿藍衣。港星何家勁在1993年版《包青天》飾演展昭走紅兩岸三地，焦恩俊1994年在《七俠五義》、1999年《包公出巡》、《包公奇案》飾演展昭，兩人的「展昭」造型都深植人心。

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▲焦恩俊、何家勁飾演的展昭都深植人心，紅色官袍是招牌造型。（圖／翻攝自微博）

楊洋主演新劇《雨霖鈴》，改編自minifish的同名小說，原作描述南俠展昭因身懷重要證據遭到追殺，過程中結識玲瓏山莊大小姐霍玲瓏，以及「錦毛鼠」白玉堂，另外兩個角色由女星章若楠，男星白玉堂飾演。劇組昨日(14）公開「江湖概念宣傳片」，片中展昭單獨坐在棋盤邊下棋，且身穿棗紅色衣袍，另一個造型則是身穿藍黑色衣袍，戴上草帽遮掩身分。造型與以往的「展昭」大有不同。

▲宣傳片中，楊洋身穿棗紅色衣袍下棋。（圖／翻攝自微博）

▲楊洋造型與以往展昭扮相大不相同。（圖／翻攝自微博）



根據陸網傳出的現場照，楊洋與劇組一行人身穿印有電視劇LOGO的T恤出席開機儀式。他的粉絲準備眾多花牌與應援看板打氣。