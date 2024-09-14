表態支持NewJeans？BTS柾國突發文「藝人沒有罪」　韓網熱議

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團NewJeans近日與母公司HYBE的紛爭浮上檯面，5位成員出面直播力挺前代表閔珍熙，要求公司讓閔珍熙復職，雙方矛盾白熱化，旗下藝人一舉一動都備受關注，沒想到，師兄防彈少年團的柾國突在14日發文表示「藝人沒有罪（Artists are not guilty）」，迅速引起熱議，認為他此舉是在為NewJeans應援。

▲NewJeans近日正在與母公司HYBE抗戰。（圖／翻攝自NewJeans IG）



柾國過去經常透過IG「bowwow_bam」曬出愛犬，分享日常生活，帳號久久才更新一次，沒想到，他在14日突然發文「藝人沒有罪（Artists are not guilty）」，由於近來NewJeans與母公司HYBE的爭鬥鬧得沸沸揚揚，他的文章也被視為有其他層面的意思。

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▲▼BTS柾國突發文「藝人沒有罪」，韓網熱議。（圖／翻攝自BTS柾國寵物犬IG）



歌迷瘋猜柾國此舉是為幫NewJeans應援，但他與創辦人房時爀私交甚篤，也有人擔心會影響到他的工作，不過，也有人認爲他只是就事論事，心疼藝人總是最先受到打擊的對象，並未站在任何一方說話，各種評論在韓迅速散播。

NewJeans與母公司HYBE的紛爭自4月起爆發，HYBE突控訴閔珍熙試圖爭奪公司經營權，日前大動作卸除閔代表職務，新接任代表為金周永。沒想到，此舉逼出NewJeans現身直播喊話，她們指控遭到社內霸凌，並被其他團的經紀人無視，要求讓閔代表復職，新任代表卻對外發聲「按照原則來」。NewJeans抗議無效，活動也因此蒙上一層陰影，未來事態會如何發展，都是各界關注的重點。