張艾嘉《女兒的女兒》首映催淚　劉奕兒「一靠近她就爆哭」

記者許逸群／台北報導

由黃熙執導的劇情長片《女兒的女兒》昨（13日）在加拿大多倫多影展世界首映，黃熙與身兼監製的女主角張艾嘉，以及在片中飾演女兒的劉奕兒一起踏上多倫多紅毯。張艾嘉特地穿上片中穿過的紫色毛衣戲服，感性紀念拍攝這部電影的療癒旅程，首次看片的劉奕兒激動地說：「一靠近張姐我就會爆哭！」

▲張艾嘉與導演黃熙、演員劉奕兒一起踏上多倫多紅毯。（圖／東昊影業提供）

《女兒的女兒》故事講述由張艾嘉飾演的金艾霞將迎來退休樂活人生，卻因為一場意外，不得不重新整理自己同時身為女兒與母親的心情。映後現場掌聲不斷，席間也聽到觀眾的抽泣聲，影評網站Indiewire點評：「傳奇女演員張艾嘉展現驚人催淚演技！」

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▲張艾嘉分享拍攝《女兒的女兒》的歷程。（圖／東昊影業提供）

張艾嘉感謝「金艾霞」這個角色，讓她重新回望走過身為女兒與母親的歷程。她甚至書寫了許多與角色的對話，內容充實到即將出版成書，可見片中角色呈現的情感厚度。身兼監製的她也謝謝疫情讓電影的製作腳步緩下來，「多虧了時間打磨，我們一起讓這個有點憂傷的故事慢慢發展成現在這個動人模樣。」

飾演張艾嘉叛逆女兒的劉奕兒一起來到多倫多，在世界首映上第一次觀賞全片，被電影感動衝擊的她眼眶泛淚地笑說：「我現在要跟張姐保持1公尺以上的距離，以免太靠近我就會爆淚！」她也感性表示謝謝這部片，讓她多獲得一個媽媽。

《女兒的女兒》於冬天遠赴紐約取景，不可控但充滿生命力的街頭，讓電影獲得不少富饒趣味的畫面。導演黃熙回想：「我自己在片中最喜歡的畫面就是張艾嘉穿梭在紐約地鐵時，剛好有一個推著嬰兒車的媽媽經過，當下我就決定一定要捕捉下來，將這個非常點題的畫面剪在電影中！」