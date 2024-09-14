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樂天女孩甜嗓叫你起床！　首次登上眾籌迅速破百萬

記者葉文正／台北報導

樂天女孩單曲專輯首次登上MYFEEL亞洲跨國集資平台，發布專屬粉絲的限量周邊商品。這次特別以「盲盒」形式推出兔子娃娃和女孩身分證卡，增添了驚喜感。活動於12日上線後，立即湧入大量粉絲，導致網站一度當機，三小時內集資目標便達成，銷量突破百萬。

▲紅隊單曲側拍花絮，搶先曝光。（圖／樂天桃猿提供）

▲紅隊單曲側拍花絮，搶先曝光。（圖／樂天桃猿提供）

最讓粉絲驚喜的是，更有女孩們親自錄音的鈴聲，讓粉絲每天早晨都能聽到女孩們甜美的「起床」聲音，充滿活力地開始新的一天。
▲紅隊單曲側拍花絮，搶先曝光。（圖／樂天桃猿提供）

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▲樂天女孩。（圖／樂天桃猿提供）
樂天女孩今年攜手金曲御用製作人REAL阿沁，推出兩首風格截然不同的單曲《Big Dream》以強烈的啦啦隊風格和電子音色為主，《I’m The One》則融合歐美和韓式K-POP，為球迷和粉絲帶來全新音樂應援盛宴。今年單曲首次以群眾集資推出，搭配限量盒裝、女孩親聲錄製應援音檔、簽名會及VVIP專屬彩排等贊助方案。紅隊活潑繽紛版MV對決白隊冷豔酷炫風，吸引眾多目光，活動套票限量售完即止。球團也加碼推出簽名球衣，進一步點燃粉絲熱情。

樂天女孩集資專案推出後，僅3小時內集資金額突破百萬，達成超過200%目標，刷新MYFEEL娛樂經紀IP類達標速度紀錄。此次套票分為三個價位，最高檔7999元豪華組合包括全套周邊及兩天彩排觀賞，提供粉絲韓團級待遇。特別福利還包含女孩專屬錄音檔，女孩們會甜美地喊出粉絲名字：「早安，快起床嚕～」、「今天也要元氣滿滿喔！」、「中午嚕！再忙也要記的吃飯喔！」或是睡前晚安祝福「不要再滑手機了，趕快睡覺啦～」帶來獨一無二的體驗，給支持者滿滿的專屬訂製感。

紅隊由隊長筠熹和副隊長雅涵帶領，成員包括孟潔、YURI、岱縈、熊霓、十元、苡萱、慧慧、陳伊、阿布舞、凱伊、禹菡、溫妮、KIRA、丘薆和KAHO。白隊則由菲菲擔任隊長，副隊長若潼領軍，成員有總隊長籃籃、穎樂、琳妲、卉妮、嘎琳、心韻、芷軒、儷軒、DORA、MIKA、梔梔、凱莉絲、曲羿、小紫、宋宋和李昀。

白隊副隊長若潼表示：「我們這次的兩套衣服都是女孩們自行準備的，我非常喜歡，希望粉絲也會喜歡！」對於這次小兔子小吊飾，若潼說：「今年滿流行在包包上掛上可愛小掛件，所以各位球迷朋友粉絲，也可以把這次的兔兔掛在包包或是隨身行李上，就像我們陪伴著大家一樣。」

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