訪問／竹內涼真、二宮和也被「台灣記者手速」嚇到驚呼　當場模仿技術

記者吳睿慈／台北報導

日本男神二宮和也、竹內涼真為了戲劇《黑色止血鉗2》13日在台舉辦見面會，開演前接受台灣媒體聯訪，兩人中午才抵台，已經吃了一遍台灣美食雞湯、炒飯等等，竹內涼真大讚：「日本沒有這麼好吃的炒飯，應該要來日本開分店的！」兩人在機場感受到粉絲的熱情，二宮和也回答：「每次來到台灣大家都非常熱情歡迎我們，一抵達機場的瞬間就有感覺來到台灣了。」

▲二宮和也在機場感受到台灣粉絲的熱情。（圖／記者黃克翔攝）



二宮和也、竹內涼真13日來到台灣，見面會開演前接受記者聯訪，由於台、日採訪文化大不同，台灣記者習慣用電腦筆記，日本則是用手寫筆記，兩人一開口受訪就被記者的「手速」所震撼，伴隨著發出「哇嗚」的驚呼聲，可愛模樣逗笑所有人。

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被追問是否感到很新鮮？竹內涼真才解釋，「日本方面也會錄音，但偶爾在採訪時會擔心會不會漏掉，但在台灣不會有這樣的問題，大家都很仔細記下一字一句」，稱讚台灣記者手速快，尤其是其中一位記者腿較短，只能將腳伸直打字，奇特的打字技術引起兩人模仿，並笑稱是「打字吻合術」，全場笑出來。。

▲竹內涼真、二宮和也見面會開演前受訪，被台灣記者打字手速驚訝到。（圖／記者黃克翔攝）



兩人主要是為戲劇而來，二宮和也表示「聽到要來台灣的時候，我很驚訝，想說台灣的朋友在哪裡有在看我們的戲嗎？拍戲的時候不知道會有這樣的可能性，覺得非常開心，有種來旅遊的感覺。」竹內涼真則惋惜：「但真的很可惜，自由時間太少，想吃、想買、想逛，不過有種努力拍攝作品獲得犒賞的感覺，得到海外朋友的喜愛，有這樣的結果很開心。」

▲竹內涼真這趟訪台惋惜自由時間太少。（圖／記者黃克翔攝）



二宮和也親自暴雷見面會驚喜，「會跟我們一起看第九集之外，還有個單元會抽獎讓觀眾上台」，竹內涼真開玩笑表示：「接受手術嗎？那要6個小時！」二宮和也才揭曉是上台一起玩遊戲，相信會讓所有劇迷滿意的活動。