吳謹言閃婚後首露臉！　被老公洪堯摟腰…高舉結婚證拍照被直擊

記者陳芊秀／綜合報導

34歲大陸女星吳謹言13日官宣結婚，老公是曾合作《延禧攻略》的洪堯，兩人宣布領證後合照曝光。

▲吳謹言、洪堯官宣領證結婚，湖畔邊高舉結婚證拍照。（圖／翻攝自微博）

有網友發文「我們是幸福的見證者」，並曬出吳謹言與洪堯合照，照片中，小倆口背對著鏡頭，站在湖邊。他們緊緊依偎在一起，洪堯摟著吳謹言的腰，而吳謹言則高舉著兩人的結婚證，手機鏡頭仔細對焦，光是背影就流露出新婚的幸福與甜蜜。

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吳謹言還與洪堯與朋友拍了大合照，她身穿白色連身洋裝，洪堯也穿白色系襯衫長褲，戴著墨鏡依偎在老公懷中。4位友人更是露出開心燦笑同框。照片配文透露兩人已經交往7年，「7年長跑不易，請繼續幸福下去」。

▲吳謹言、洪堯穿白色系衣服領證，網友曬大合照祝福。（圖／翻攝自微博）

于正透過社群網站發長文祝福兩人，並談及兩人已經愛情長跑7年。據陸網整理兩人戀情曝光時間，吳謹言2018年主演《延禧攻略》爆紅，當時洪堯飾演反派王爺「弘晝」，戲裡是敵對關係，不料2019年2月傳出同遊峇里島爆戀情，同年4月男方PO親密合照隨即秒刪。2020年兩人再度被拍到進出同一個社區，老闆于正曾回應藝人在橫店拍攝彼此照顧，否認戀情。2023年7月兩人再度被拍到深夜回同一個社區，爆出同居。而她今年6月再憑《墨雨雲間》翻紅，事業再創高峰之際宣布結婚。

▲于正發長文祝福吳謹言、洪堯結婚。（圖／翻攝自微博）

▲▼吳謹言、洪堯戀愛到結婚時間軸。（圖／ETtoday製圖）