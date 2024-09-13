訂婚小7歲《惡靈古堡》男友！　海爾希甜喊「未婚夫」

記者張筱涵／綜合報導

美國歌手海爾希（Halsey）與演員亞凡喬吉亞（Avan Jogia）認愛1年，女方12日親自在X（舊稱推特）上公開兩人已經訂婚的喜訊，甜蜜稱呼對方為「未婚夫」。

▲海爾希甜喊亞凡喬吉亞未婚夫。（圖／翻攝自X／halsey）



海爾希和亞凡喬吉亞2023年9月首次被拍到在洛杉磯接吻後，戀情逐漸浮出水面，並在同年10月正式公開他們的關係。海爾希當時於Instagram分享了一組照片，2人穿著相同的萬聖節服裝，而喬吉亞也在自己的社交平台上發布了兩人甜蜜合照，這一舉動讓外界見證了他們感情的穩定發展。

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這對情侶在公開戀情後持續在社交媒體上分享他們的甜蜜時光。今年5月，海爾希分享了兩人參加Gold House Gala的合照，而在更早的4月，他們還共同合作拍攝了海爾希品牌的廣告，喬吉亞不僅擔任導演，還與海爾希一起出演該廣告。這對情侶在廣告拍攝中展現了他們的默契合作，並共同擔任了化妝師，進一步彰顯了他們在事業上的互相支持。

亞凡喬吉亞因影集《Victorious勝利之歌》成名，隨後參演了多部電視劇和電影，包括《天啟》、《黑色孤兒：回聲》及《惡靈古堡：歡迎來到浣熊市》等。海爾希則是知名歌手，並與前男友艾列夫·艾丁（Alev Aydin）育有1子。