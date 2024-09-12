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「性暴力尺度太大」10位女星拒演　奈緒遭好友尪強暴下戲哭了：演得痛苦

記者吳睿慈／綜合報導

日本漫改電影《老師的善意謊言》從性暴力切入探討性別議題，刻畫出男女之間的不平等，震驚三觀。新生代實力派女星奈緒、豬狩蒼彌、風間俊介及三吉彩花共同演出，奈緒在片中有一幕挑戰性極高的遭性侵戲份，她忍不住大呼：「演出的過程一直覺得尊嚴被踐踏，真的超痛苦。」

▲▼「性暴力尺度太大」10位女星拒演　奈緒遭好友尪強暴下戲哭了：演得痛苦。（圖／華映娛樂提供攝）

▲《老師的善意謊言》因尺度太大，電影遭到10位女星拒演。（圖／華映娛樂提供）

《老師的善意謊言》探討性別歧視的劇情深刻寫實，過激的性暴力場面及大膽呈現的手法，被列為18禁限制級上映。導演找過10位女演員主演遭拒後，在多次接洽之下，終讓奈緒答應挑戰從影以來的最大尺度演出。

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▲▼「性暴力尺度太大」10位女星拒演　奈緒遭好友尪強暴下戲哭了：演得痛苦。（圖／華映娛樂提供攝）

▲奈緒接演以前做了很多工作。（圖／華映娛樂提供）

劇本籌備長達10年，因以性侵、性別歧視的題材敏感，遲遲無法翻拍，奈緒表示拍攝前深知這不僅僅是演戲這麽簡單，角色與故事無法單憑演技來應對，雖然已做好心理準備，但是隨著劇情發展，女主角「原美鈴」的經歷，讓奈緒坦承在詮釋角色的過程中發現，很多原因無法單純用理性去理解，了解得越深入也越演越辛苦，「我覺得自己的尊嚴被踐踏得好痛苦！」

▲▼「性暴力尺度太大」10位女星拒演　奈緒遭好友尪強暴下戲哭了：演得痛苦。（圖／華映娛樂提供攝）

▲奈緒在電影裡遭好友未婚夫強暴，下戲後還是止不住眼淚。（圖／華映娛樂提供）
  
一場搬家場景，同時也是遭到好友未婚夫早藤強暴破處的戲碼，奈緒表示內心感到相當恐懼和悲傷，在拍攝結束後，仍是止不住顫抖和流淚，「那一瞬間我親身體會到面對對方壓倒性的力量，卻無法作出任何呼救和反抗的無助，對女性來說是多麼可怕的事。威脅和虐待不僅帶來身體上的傷害，還剝奪了人性尊嚴，我常常在想，如果女主角沒有經歷這一切，她的人生也許會完全不同。」《老師的善意謊言》將於9月13日上映。

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