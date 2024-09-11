金鐘59亮點！方志友、楊銘威夫妻入圍　李銘順兄弟爭同一獎項

記者黃庠棻／台北報導

2024年金鐘獎將於10月18、19日在台北流行音樂中心登場，今年同樣以綜藝和戲劇分開典禮的形式進行，主持人部分吳姍儒負責節目金鐘獎，戲劇金鐘這次則是姚淳耀獨挑大樑。今（11日）下午2點公布入圍名單，其中戲劇入圍名單吸引了許多網友的目光。

▲李銘順、李銘忠兄弟同時入圍金鐘獎。（圖／公共電視提供）

金鐘59戲劇類入圍名單，出現夫妻同時入圍以及兄弟一同競爭同一獎項的逗趣畫面。方志友以《有生之年》入圍戲劇類最佳女配角獎，老公楊銘威則是以《此時此刻》入圍戲劇類最佳男配角獎。

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▲方志友、楊銘威夫妻同時入圍金鐘獎。（圖／翻攝自方志友IG）



方志友被問及入圍心情，回應「很開心（跟楊銘威）一起入圍，感謝給我們每個機會的貴人與夥伴，看到好多朋友都入圍了真的真的很興奮，也期待大家一起參加盛會一起帥帥美美，竟然可以一起走紅毯了好奇妙的感覺，好像有點浪漫。」

▲方志友、楊銘威夫妻同時入圍金鐘獎。（圖／翻攝自方志友IG）

楊銘威則表示得知入圍當下，自己正在帶著小孩游泳，沒想到上岸時看到手機傳來海量的恭喜訊息，說道「當然還是非常開心能入圍，非常謝謝評審」。

▲李銘順、李銘忠一同入圍金鐘獎。（圖／凱渥提供）

而李銘順將跟弟弟李銘忠一起角逐迷你劇集（電視電影）男主角獎，分別憑藉《八尺門的辯護人》與《台語有影-夜盲》進行廝殺，。李銘順說道「跟銘忠一起入圍，這是蠻特別的一個經驗，太開心了。」

▲李銘順、李銘忠一同入圍金鐘獎。（圖／記者林敬旻攝）

而李銘忠則是回應「今年入圍意義非凡，也許這一生只會發生一次，就是跟家人一起入圍，超興奮！今年真的發生了很多很開心的事，當中都是人生的第一次，這次也不例外，但同時也有擦肩而過的『第一次』，希望2024的尾聲『第一次』的好事都停不下來」更喊話哥哥李銘順「哥恭喜你入圍了，我也入圍了！ 哈哈！」