何妤玟衰捲火災案「妹惹事還要我扛」！　遭汙衊痛心喊：世界沒良知嗎？

記者王靖淳／綜合報導

女星何妤玟今（10）日被週刊爆料，母親與妹妹位於台北市天母的租屋處在上個月底發生火災，沒有任何人員傷亡，目前事件後續已進入法律程序，至於失火原因、財務損失等，還有待鑑定報告出爐。為此，何妤玟事後透過律師發出聲明，稍早再度於Threads發聲，無奈表示：「妹妹惹事，我還要去扛，甚至被污衊？這世界真的沒有良知嗎？」

▲何妤玟被週刊爆料母親租屋處失火。（圖／翻攝自Facebook／何妤玟 Winnie Ho）

何妤玟表示，自己長期以來一直獨力照顧母親，但如今因為妹妹惹出的麻煩，讓她不得不再承擔更多責任，甚至還得面臨外界的污衊。她強調，自己與妹妹之間年齡相差不大，但仍然必須承擔許多不應屬於她的重擔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

何妤玟坦言，面對親情斷捨離的痛苦，她非常難過及痛心，卻仍要面對外界的誤解。她直言，有網友在法律事件中傷害她，讓她感到無助。何妤玟強調，自己一直以來非常努力地照顧家人，同時也感嘆，外界的攻擊讓她質疑這個世界「沒有良知」。

▲何妤玟透過Threads發聲。（圖／翻攝自Threads／winnie0104）

事實上，何妤玟在律師聲明中提到，此次火災事故涉並非何妤玟的住所，而是她親屬的住處，且事件發生當日，何妤玟並不在場。聲明中也強調，火災並未造成任何人員傷亡，僅有財物受損。然而，目前火場鑑定尚未完成，責任歸屬仍需進一步調查。

此外，針對部分不實傳言與網路評論，何妤玟透過聲明駁斥，同時也呼籲發言者應該自重，評論必須基於事實，如有誣衊行為將可能涉及刑法誹謗罪，她與律師團隊將保留追訴權利。

▲何妤玟透過律師發出聲明。（圖／翻攝自Facebook／何妤玟 Winnie Ho）