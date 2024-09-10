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艾薇5年前一戰成名！再唱〈盛夏光年〉 　蕭敬騰、五月天阿信力挺

記者吳睿慈／台北報導

歌手艾薇當年在《聲林之王2》一鳴驚人，她憑藉〈盛夏光年〉獲得全場青睞，相隔5年，她再次改編跟演繹此曲，燃炸《下一戰歌手》節目現場，雖然是同首歌，但她兩次演唱的心境大不相同，除了師兄蕭敬騰發文力挺，原唱五月天阿信也留言給予稱讚。

▲▼艾薇再度演繹〈盛夏光年〉 燃炸現場　原唱五月天阿信留言力挺。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲艾薇5年後再唱〈盛夏光年〉。（圖／喜鵲娛樂提供）

艾薇5年前《聲林之王2》是抱持著「必須贏，要進總決賽」的心境，這次《下一戰歌手》則是帶著讓大家好好認識她的決心。由於節目是直播形式，現場500位聽審團投票選「出線歌手」，她透過真假音的完美轉換，讓大家深刻感受到她身體裡強大的音樂能量，最終從三位歌手中脫穎而出，她開心到結束錄影後馬上打給家人報喜，媽媽也表示：「全家人都看得很緊張，自己則是一直冒冷汗，心臟都快跳出來了！」

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▲▼艾薇再度演繹〈盛夏光年〉 燃炸現場　原唱五月天阿信留言力挺。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲▼艾薇再唱〈盛夏光年〉原唱五月天阿信與師兄蕭敬騰力挺。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲▼艾薇再度演繹〈盛夏光年〉 燃炸現場　原唱五月天阿信留言力挺。（圖／喜鵲娛樂提供）

雖然征戰過許多歌唱比賽，艾薇仍有些緊張，當年參加《聲林之王2》時受傷額頭縫了21針，但最後奪得總冠軍，沒想到，這次來參加《下一戰歌手》又受傷，她的牙齒縫了2針，自虧「難道這是一個Sign（訊息）嗎？」她開玩笑地放話：「其他新聲歌手們、標竿老師們，你們等著我！」果然到了比賽當天，她並不緊張，帶來精采演出。
 
師兄蕭敬騰也發文「祝『愛』薇起飛，『蕭』灑開唱」，全力挺師妹，在得知艾薇成功出線後，他更發文表示，「我很驕傲！」還獲得原唱五月天阿信稱讚留言力挺。艾薇本人則感性道「5年前，你們說，我就像要變身成為賽亞人，5年後，我變沒有小牙牙的人，再一次唱〈盛夏光年〉這首歌，滿滿的感觸、希望您們看得開心，接下來的舞台繼續努力！我會帶更多不同風格的舞台給大家聽。」歌迷也開心留言為她加油打氣。

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