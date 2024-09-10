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謝瓊煖《為愛鼓掌》餐廳「即興嗆路人」　抱女兒Ella痛哭登收視高點

記者黃庠棻／台北報導

《今夜一起為愛鼓掌》繼首週播出開紅盤後，於8日晚間播出第3、4集，話題持續延燒、霸榜，八大戲劇台第二週播出第3、4集，收視率再創新高，尤其在30-49歲女性族群中表現最為突出，再度拿下週日有線電視華語劇收視冠軍，最高收視表現來到0.86，劇情落在楊謹華角色扮演的橋段。

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲《今夜一起為愛鼓掌》收視開紅盤。（圖／壹壹影業提供）

《今夜一起為愛鼓掌》第3、4集最讓網友驚艷還有飾演Ella媽媽的謝瓊煖，兩位母女個性天壤之別，謝瓊煖大談姐弟戀、對性愛不羈，狂放作風讓網友們激昂喊「有這樣的媽媽真的嗨爆！我要認她當乾媽！」

本劇更讓知名影評人膝關節讚賞「看起來是從女性角度討論性這回事，但最後看過的男生們應該會『心有戚戚焉』，總算有人讀懂男生心裡真正想的事情是什麼了！」，影評一頁華爾滋也大讚「對影視作品而言，談性要辛辣、要腥羶色，其實相對容易許多，真正困難的則是設法探討性、愛、身體、情緒對人心的深層影響。這就是為何《今夜一起為愛鼓掌》難能可貴的地方。」

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▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲《今夜一起為愛鼓掌》謝瓊煖大談姐弟戀。（圖／壹壹影業提供）

《今夜一起為愛鼓掌》開播進入第二週，除了性治療議題引起大專院校性學研究所關注，認為值得深入探討，演員實力派演技也備受推崇。劇中Ella與周遭朋友們有著大相逕庭的思想，常常想「扭轉」他人觀念，其中最看不慣的，居然是由謝瓊煖飾演的她母親「王女士」。

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲《今夜一起為愛鼓掌》謝瓊煖大談姐弟戀。（圖／壹壹影業提供）

王女士行為乖張，性格毫不莊重，彷彿母女身份對調。戲裡楊謹華為幫助母女和好，相約Ella及謝瓊煖吃飯，隔壁桌奧客無理地對一位帶小孩的母親謾罵，讓謝瓊煖挺身道出「媽媽是聖人嗎？媽媽就不能有意外嗎？當父母也是人，難免會有做不好的時候。」才讓Ella開始面對自己對母親所作所為的不諒解。

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲謝瓊煖即興演出。（圖／壹壹影業提供）

這一場精湛的爭執戲，就是Ella讚不絕口的其中一場，她表示「瓊煖姐真的超厲害，有非常多台詞都是她現場即興發揮的，她完全化身為王女士，那些對白張口就來，非常敬佩。」2人首度合作，謝瓊煖則對Ella愛照顧人的個性印象深刻。

謝瓊煖透露「Ella本人非常活潑，跟她飾演的角色青語落差超大，拍攝現場充滿她的笑聲，讓人心情很愉悅！她也非常照顧一起工作的人，常常會拿出很多好吃的東西，跟她拍戲絕對沒有肚子餓這件事！」

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲《今夜一起為愛鼓掌》收視開紅盤。（圖／壹壹影業提供）

Ella在最新劇情中則有新進展，因總是過度緊張、整個人「縮」了起來，為幫助她放鬆，楊謹華帶她到SPA池，提醒她要學會愛自己和擁抱自己的身體。在更衣室裡，Ella陳嘉樺脫掉浴巾，仔細端詳身體每一處肌膚，並在鏡子前安撫自己，對鏡中的自己說「你很好」、「辛苦了，不要被煩惱嚇跑」、「謝謝你，一直陪著我」。這一幕深深打動眾多觀眾，大家紛紛讚賞Ella「哭戲自然」、「情感真摯動人」。

影集《今夜一起為愛鼓掌》第二週播出中，在MyVideo線上看觀看高點TOP3分別落在：謝瓊煖飾演的媽媽被女兒Ella溫情擁抱落淚片段、楊謹華為被學生性騷擾的女老師勇敢發聲及性治療師楊謹華教導Ella跟自己身體說聲感謝的動容片段；八大戲劇台在25-49歲女性族群、及工作女性的收視提升最多。

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲《今夜一起為愛鼓掌》收視開紅盤。（圖／壹壹影業提供）

《今夜一起為愛鼓掌》劇情發展雖然以性為議題包裝，但核心價值則是在探討「與伴侶愛的關係」，劇中楊謹華、Ella完美演出性格迥異的女人，大獲女性族群青睞，也直接反應在收視表現上。

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謝瓊煖, 今夜一起為愛鼓掌

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