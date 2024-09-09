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鋼琴新秀「最後直播」墜樓亡　女歌手自責道歉：我一句問候都沒有

歌手孟慶而談楊男。（圖／翻攝孟慶而臉書）

▲歌手孟慶而曾與楊姓鋼琴家合作過，不捨發文悼念。（圖／翻攝孟慶而臉書）

圖文／CTWANT

新北市土城一名楊姓男子，曾在去年奪GASCA國際鋼琴大賽銀賞，上（8）月21日在臉書開「最後一次直播」彈琴，直播結束後墜樓亡。對此，歌手孟慶而自責道歉，「對不起。這中間我一句問候都沒有」，表示如果她跟老公多關心他一點，結果是否不一樣。

孟慶而昨（8日）在臉書發文，「去年十二月聖誕節，我們完成一場完美的平安夜演出，那時他剛拿到日本鋼琴大賽銀獎。練唱過程我們聊了不少，感受到他對音樂炙熱如火的愛，和藝術家的自負、懷才不遇的無奈厭世，以及較為激烈、不社會化的言行。」

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孟慶而說，當天他們合作愉快，散場他還堅持獨奏一首，「他很享受。用生命愛著音樂，用生命演奏音樂。兩周前忙公司記者會的同時，得知他結束生命的新聞，滿心震驚。」

孟慶而表示，「半年前知道他過得辛苦，我對他說，好，我有任何事找你一起。對不起。這中間我一句問候都沒有。下一次得到消息，就是新聞了。我跟先生都不禁想。如果，這段期間有多關心他一點，結果能否不一樣。事情已經發生了。這篇除了紀念他，更多的是對社會問題的警惕。在他少年時期的霸凌與原生環境，是後續一切的起初原因。」

孟慶而不捨說，楊男開直播被網友嗆，「我不敢相信這發生自己朋友身上。心好痛。如果那時有更多溫暖的留言，有沒有機會拉他一把呢？我不禁想著。如果你就是加害者。請停止，去正確的地方找尋成就感、優越感。霸凌別人不會獲得真正的滿足與幸福。」

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

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