威尼斯影展／妮可基嫚抱回影后「媽媽卻離世」　悲痛發聲：我心已碎

記者蕭采薇／綜合報導

第81屆威尼斯影展於台灣時間8日凌晨公布得獎名單，妮可基嫚（Nicole Kidman）以電影《Babygirl》榮獲威尼斯影后，而目前只差一座坎城，就能達成國際四大影展影后大滿貫了。但對妮可基嫚來說卻是悲喜交加，因為她在同一天接到母親離世的噩耗，只得緊急回家處理後事。

▲妮可基嫚獲得威尼斯影后，卻因母喪得緊急離開義大利。（圖／路透）

妮可基嫚因為母喪未能親自領獎，由導演哈琳娜瑞金（Halina Reijn）代為領獎。她轉達妮可基嫚感言說道：「我在抵達威尼斯不久後得知，我勇敢而美麗的母親Janelle Anne Kidman，在剛剛去世了。我震驚且必須回到家人身邊，這個獎是獻給她。她塑造我、引導我、成就我，我無比感激能夠透過哈琳娜向你們所有人提起她的名字，生活與藝術的碰撞是如此令人悲傷，我心已碎。」

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▲妮可基嫚在情色驚悚片《Babygirl》飾演一位有權勢的CEO。（圖／路透）

妮可基嫚在情色驚悚片《Babygirl》飾演一位有權勢的CEO，與比她年輕許多的實習生（哈里斯迪金森飾演）深陷不倫戀。這也是她繼2002年《時時刻刻》獲得柏林影展最佳女演員後，再度於歐洲三大影展獲獎，距離「影后大滿貫」只差一座坎城影展。

▲西班牙名導阿莫多瓦（Pedro Almodovar）抱回最佳影片金獅獎。（圖／路透）



此外，現年74歲的西班牙名導阿莫多瓦（Pedro Almodovar），以《隔壁的房間》抱回最佳影片金獅獎。這是他首度執導英語電影，故事以安樂死為出發點，邀來茱莉安摩爾（Julianne Moore）、蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）同台飆戲。阿莫多瓦感動表示：「這是我第一部英語電影，但它所擁有的精神是西班牙的。」

2024第81屆威尼斯影展主競賽得獎名單

最佳影片金獅獎 《隔壁的房間》佩卓阿莫多瓦（Pedro Almodovar）

評審團大獎 《Vermiglio》摩拉德爾佩羅（Maura Delpero）

最佳導演 《The Brutalist》布拉迪科貝特（Brady Corbet）

最佳劇本 《I’m Still Here》Murilo Hauser & Heitor Lorega

最佳女演員 《Babygirl》妮可基嫚（Nicole Kidman）

最佳男演員 《The Quiet Son》文森林頓（Vincent Lindon）

評審團特別獎 《April》德亞庫魯姆別嘉舍維麗（Dea Kulumbegashvili）

馬切洛馬斯楚安尼獎（最佳年輕演員獎） 《And Their Children After Them》保羅基爾舍（Paul Kircher）