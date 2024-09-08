獨家／八點檔女星江詠錡投資酒店當媽媽桑　合夥人竟是黃玉榮嬌妻

記者葉文正／台北報導

八點檔女星江泳錡離婚後事業更寬廣，除了韓國、泰國等地不斷連線直播帶貨，最近竟然連酒店事業都納入麾下投資，成為183 CLUB成員黃玉榮妻子蔡憶青的合夥人，在林森北路開酒店「Venus」成為媽媽桑，兩人交情好到沒話說，誓要成為林森北路最美的媽媽桑。

▲江泳錡(左)投資酒店，蔡憶青是大媽媽桑。（圖／記者黃克翔攝）

蔡憶青投資酒店已經14年，對於會成為酒店業者，她透露：「當初大概投一百多萬元，還跟銀行貸款，因為原本的裝潢超級恐怖，裡面還可以各種壁紙不一樣，廁所更可怕，連木桌的玻璃也裂開，我等於重新裝潢，當時就是一股衝動，當時是我賣衣服的最後一年，又剛好失戀，朋友要我到日式酒吧上班，我也愛喝，不過當時的媽媽桑一直欺負我的朋友，我們一衝動就罵那媽媽桑，她就把我們吵掉，我朋友就說我們自己貸款去開店。」

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▲兩人已經是20多年交情。（圖／記者黃克翔攝）

蔡憶青也說，這間店到裝潢到弄好只花了一個月，還把原本媽媽桑整間店的小姐都挖過來，但是後來周年慶還沒辦就倒了，我跟我妹說不要擔心，大不了再回去當小姐，再慢慢還。

▲兩人原本都是從事服飾業跟流行物業。（圖／記者黃克翔攝）

蔡憶青原本在西門新宿賣衣服：「前後開服裝店十年，最後新宿沒人了，大家都網購了，開店只是賠錢，過去會到日本跟香港帶貨，也有自己設計款，後來江泳錡跑去做鞋子，又自己設計，賠得很慘。也賠了兩千萬。」江泳錡說，當初進自己研發的鞋子進百貨公司專櫃，但百貨公司要包底，即便做不到四十萬也要給四十萬的錢，百貨公司也不是立刻給你利潤，導致現金周轉不過來，碰上四、五月就要推出秋冬的款式，就要錢滾錢真的很恐怖。

▲談到酒量，江泳錡自認略遜一籌。（圖／記者黃克翔攝）

江泳錡跟蔡憶青兩人大概已經25年交情，江泳錡說：「我自己也愛喝，她好多年前就問過我，我知道酒水的行業好賺，朋友也多，環境是既安全又開放，也有隱私，日本客人也多，因為若談事情，日本客人也聽不懂，演藝圈的哥哥們也會來，很久前我曾想開鋼琴酒吧，但是要下去管理，很多事情比較繁瑣，這裡一點就下班，要再長一點也沒有，晚上八點上班，日本客人都很好，不管我們唱歌唱多差他們都會鼓掌。」

▲江泳錡目前人在韓國直播。（圖／翻攝臉書）

蔡憶青也提到酒店這行的情況，「如果會來的客人，都像是朋友一樣了，有時會有人瘋狂灌妳酒，但只有我可以摸客人，客人不可以碰我們，有些新客以為我們是台式酒店，其實不能碰我們，我們都會講清楚。」

酒店裡規定也嚴格，蔡憶青說：「我跟小姐們說，帶出場是不行的，一旦有人破這先例，就會被以為這間九點是可以這樣做，如果有這樣的小姐會直接被炒魷魚，即便談戀愛也不行，也不能讓客人賒帳，不然就會倒閉，消費大概都是一萬以內，一瓶酒也可以喝很多次，大家不會喝很兇，即便是一群女生朋友也可以來。」

幾乎每天都在國外的江泳錡說：「我平常的確都在做直播，但這陣子我比較常來，因為這陣子比較閒一點。順便練習，我是進入這一行才開始學日文，就是靠自學，我的日文僅止於聊天，如果要去做別的事情，就不見得會講。」

蔡憶青也說，最常講到的日文就是情色的話，因為要炒熱氣氛，也很常跟客人聊天，目前店內有12個小姐，大家輪著排班，有時薪加上獎金，可以抽獎金，跟夜店差不多。

蔡憶青認為，「我老公也是藝人，他也注重名聲，朋友來也都OK，正在拍八點檔《天道》，只是他酒量很差，但是每桌客人都要找他喝解，如果來了他每桌聊一下，就醉了，大家都說要跟我老公拍照，幾組日本客人還會找我們一起去海邊玩。即便有時遇到不開心的事情，在FB罵完就好了，我其實很喜歡這工作。」

江泳錡也說，從客人身上可以知道這個世界跟美食，聽到各行各業的辛酸，有客人來還哭了，因為家人走了。蔡憶青說，她適合就是當紅牌。泳錡加入後，除了大媽媽也有小媽媽，剛好一個扮黑臉一個白臉。江泳錡也說：「其實我是插花，我們要成為條通最漂亮的大媽媽跟小媽媽，就像《華燈》一樣。」

江泳錡也提到自己的酒量，「我現在可能啤酒500 CC喝4杯就倒了，威士忌約可喝1/3瓶一支威士忌喝半瓶一瓶的量，但燒酒就可以一瓶。」

蔡憶青也提到當年趣事，「曾有客人說想要把我娶回家，但我後來對他沒意思，他就謠傳說我是同性戀，我最喜歡吃xx耶，怎可能是同性戀。還有客人為我開20瓶，但沒把到我，那人一直帶我去吃高級料理，現場還有小提琴伴奏，後來他回日本，還直接出機票跟酒店招待我去日本，但我還是沒接受他的愛，他就流傳說我是同性戀，真是太扭曲了。」

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