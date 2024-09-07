《木曜4》6成員被宣布退出「泱泱溫妮噤聲中」！4天前認：調整工作狀態

記者潘慧中／綜合報導

知名YouTube節目《木曜4超玩》5日直播時，邰智源和前製作人阿良無預警宣布「木曜一代軍」、也就是六大金剛退役，消息震撼大批粉絲。隨著KID、坤達和阿部瑪利亞陸續發聲，泱泱和溫妮的回應也備受關注。

▲泱泱4天前的發文被挖出來。（圖／翻攝自YouTube／泱泱LYNN）



然而，有網友發現泱泱早在4天前就坦言希望能「調整工作狀態」，自己的頻道將從9月起改為「雙週更」的上片速度，期盼調養好身體後，「展現更好的一面給大家」。

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▲▼泱泱將調整工作狀態。（圖／翻攝自YouTube／泱泱LYNN）



之所以做出這個決定，泱泱解釋是因為「考量到健康、工作、生活需要取得平衡」。她相當感謝粉絲一路陪伴自己前進，「每支影片都是成長的養分」，頻道未來也會推出新系列的影片，「敬請期待收看喲。」

事實上，坤達經紀人對此事表示不解，也沒有收到相關通知；KID也透過經紀人否認退出節目，「《木曜》有合適的主題和提前預留檔期能參與的我們都會配合。」

▲《木曜4超玩》的未來動向受到關注。（圖／翻攝自Instagram／muyao4）



阿部瑪利亞則在Threads用母語日文寫下，「從網路新聞得知與自己有關的事情……這什麼時代？？？」《ETtoday星光雲》聯繫《木曜4超玩》，窗口並未接電話也沒有回覆訊息。