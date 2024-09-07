ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《木曜4》6成員被宣布退出「泱泱溫妮噤聲中」！4天前認：調整工作狀態

記者潘慧中／綜合報導

知名YouTube節目《木曜4超玩》5日直播時，邰智源和前製作人阿良無預警宣布「木曜一代軍」、也就是六大金剛退役，消息震撼大批粉絲。隨著KID、坤達和阿部瑪利亞陸續發聲，泱泱和溫妮的回應也備受關注。

(外送稿用)▲▼泱泱。（圖／翻攝自YouTube／泱泱LYNN）

▲泱泱4天前的發文被挖出來。（圖／翻攝自YouTube／泱泱LYNN）

然而，有網友發現泱泱早在4天前就坦言希望能「調整工作狀態」，自己的頻道將從9月起改為「雙週更」的上片速度，期盼調養好身體後，「展現更好的一面給大家」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼泱泱。（圖／翻攝自YouTube／ 泱泱LYNN）

▲▼泱泱將調整工作狀態。（圖／翻攝自YouTube／泱泱LYNN）

▲▼泱泱。（圖／翻攝自YouTube／ 泱泱LYNN）

之所以做出這個決定，泱泱解釋是因為「考量到健康、工作、生活需要取得平衡」。她相當感謝粉絲一路陪伴自己前進，「每支影片都是成長的養分」，頻道未來也會推出新系列的影片，「敬請期待收看喲。」

事實上，坤達經紀人對此事表示不解，也沒有收到相關通知；KID也透過經紀人否認退出節目，「《木曜》有合適的主題和提前預留檔期能參與的我們都會配合。」

▲▼《木曜4超玩》。（圖／翻攝自Instagram／muyao4）

▲《木曜4超玩》的未來動向受到關注。（圖／翻攝自Instagram／muyao4）

阿部瑪利亞則在Threads用母語日文寫下，「從網路新聞得知與自己有關的事情……這什麼時代？？？」《ETtoday星光雲》聯繫《木曜4超玩》，窗口並未接電話也沒有回覆訊息。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陸網紅「激凸甩豪乳」熱舞　清純系網美遭誤認急喊冤

推薦閱讀

不知自己要被離開　KID傻眼：「能配合我都配合」

不知自己要被離開　KID傻眼：「能配合我都配合」

陸寺廟「拜佛貓」遭香客一拳打飛！　瘋傳血管破裂…收治醫院發聲

陸寺廟「拜佛貓」遭香客一拳打飛！　瘋傳血管破裂…收治醫院發聲

Jennie硬起來提告！爸爸被冒充出書「扯她私生活」　公司聲明曝光

Jennie硬起來提告！爸爸被冒充出書「扯她私生活」　公司聲明曝光

陸百萬網美車展太辣出事！官方怒斥「擦邊球」　網傻眼：在清朝？

陸百萬網美車展太辣出事！官方怒斥「擦邊球」　網傻眼：在清朝？

郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！　《瘋神》片段瘋傳網虧：神預言

郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！　《瘋神》片段瘋傳網虧：神預言

篠崎泫探監Toyz淚崩「對話內容曝光」！　認了公佈戀情損失工作：不想再藏

篠崎泫探監Toyz淚崩「對話內容曝光」！　認了公佈戀情損失工作：不想再藏

啦啦隊女神出門「只能穿短裙」被男友控制3穿搭！崩潰：為什麼這麼變態

啦啦隊女神出門「只能穿短裙」被男友控制3穿搭！崩潰：為什麼這麼變態

看不下去台北看守所外「這一幕」！鄭家純決定出手了：當作贊助

看不下去台北看守所外「這一幕」！鄭家純決定出手了：當作贊助

啦啦隊3正妹「突被要求掀瀏海」！她一撥全場安靜⋯造型師：有年齡感

啦啦隊3正妹「突被要求掀瀏海」！她一撥全場安靜⋯造型師：有年齡感

《木曜4》6成員被宣布退出「泱泱溫妮噤聲中」！4天前認：調整工作狀態

《木曜4》6成員被宣布退出「泱泱溫妮噤聲中」！4天前認：調整工作狀態

邰智源宣布《木曜4》初代6成員退出！9年回憶畫句點　最後合體作品曝光

邰智源宣布《木曜4》初代6成員退出！9年回憶畫句點　最後合體作品曝光

快訊／終於官宣！周杰倫確定「12月台北開唱」：大巨蛋第一人

快訊／終於官宣！周杰倫確定「12月台北開唱」：大巨蛋第一人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

不知自己要被離開　KID傻眼：「能配合我都配合」

陸寺廟「拜佛貓」遭香客一拳打飛！　瘋傳血管破裂…收治醫院發聲

Jennie硬起來提告！爸爸被冒充出書「扯她私生活」　公司聲明曝光

陸百萬網美車展太辣出事！官方怒斥「擦邊球」　網傻眼：在清朝？

郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！　《瘋神》片段瘋傳網虧：神預言

篠崎泫探監Toyz淚崩「對話內容曝光」！　認了公佈戀情損失工作：不想再藏

啦啦隊女神出門「只能穿短裙」被男友控制3穿搭！崩潰：為什麼這麼變態

看不下去台北看守所外「這一幕」！鄭家純決定出手了：當作贊助

啦啦隊3正妹「突被要求掀瀏海」！她一撥全場安靜⋯造型師：有年齡感

《木曜4》6成員被宣布退出「泱泱溫妮噤聲中」！4天前認：調整工作狀態

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

木曜4

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 趙露思「遭疑整容」開告！彩妝師挺：這一看就是沒整啊…揪1關鍵
  2. 看不下去台北看守所外「這一幕」！鄭家純決定出手了：當作贊助
  3. 邵雨薇累翻！曝吳慷仁貼心舉動　唯獨一雷點不能碰：我會生氣
  4. AKIRA師弟竟搭上人妻！　深夜約會遭直擊…還上演甜蜜餵食秀
  5. 孫生約砲窄裙正妹「一脫絲襪崩潰了」！一靠近嚇到彈開　秒酒醒逃離
  6. 郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！　《瘋神》片段瘋傳網虧：神預言
  7. 66歲梁家輝升格當外公！大女兒曬「小腳丫」證實生娃…愛孫性別曝
  8. D槽女神宮下玲奈不藏了！　親認最難忘「19歲稚嫩出道作」原因曝
  9. 安心亞瘦身有成慶38　 前男友阿Ken爆料偷談戀愛？
  10. 鳳梨入珠2個月「開放賞鳥」影片曝！友反應超真實 認證86顆：早上會裂開

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366