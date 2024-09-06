《木曜4》初代6成員退出遭疑收攤！　製作人阿良再發聲曝動向

記者王靖淳／綜合報導

由藝人邰智源、坤達、KID等人領軍的YouTube節目《木曜4超玩》，因為一日系列、木曜運動會以及木曜演唱會等主題，而深受不少觀眾喜愛。製作人阿良昨（5）日重回節目直播，宣布坤達、KID等「木曜一代軍」退役，消息曝光後引發討論，也讓外界擔憂節目收攤的可能。為此，阿良今（6）日透過Threads發文，澄清外界對於他到日本遊學與節目動向的誤解。

▲《木曜4超玩》深受觀眾喜愛。（圖／翻攝自Facebook／木曜4超玩）



阿良提到他去日本遊學，結果外界傳聞此舉導致整個節目團隊也一起離開，甚至被解讀成是《木曜》關燈的訊號。對此，阿良表達無奈，並強調自己無法代表整個團隊發言，在直播中講的只是個人觀點，沒想到引發如此多的猜測。他進一步解釋，回國的主要目的是為了宣傳自己在日本製作的節目「走唱計畫」（路上ライブ プロジェクト）以及「Let's camping 」（一緒にキャンプ行かない？），並非與《木曜4超玩》節目結束有關，希望大家不要過度揣測。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿良發聲。（圖／翻攝自Threads／mingliangliao）

事實上，阿良昨（5）日重回《木曜4》直播，當他被邰智源問到：「有些美好的東西都是我們一起度過的，我們可不可以講，木曜的一代軍已經退役了？」他直言一代軍乘載所有回憶，「我們跟過去告別，但不代表再見。」事後更發文透露，這次和《正港分局》的合作就是六大金剛的最後一個作品，「很多事情不是我單方面能說個什麼的，但以我的觀點來說，真的必須結束才有可能再前進！」

▲阿良坦言與《正港分局》的合作是六大金剛的最後作品。（圖／翻攝自Threads／mingliangliao）