《瑞鎮家2》高旻示「像牛般賣力工作」　製作人自責：對其他成員抱歉

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣實境秀《瑞鎮家2》本季前往冰島，女星高旻示以打工生的身份加入節目，由於她出道前是一般上班族，對於各種雜事都很在行，積極能幹的態度圈粉十足。怎料，卻意外引起觀眾質疑全靠高旻示一人撐大局，對此，製作人朴現容受訪時很自責，坦言沒想到會是這樣的反應，對於其他成員感到很抱歉。

▲高旻示出演《瑞鎮家2》很圈粉，反應靈敏動作又俐落。（圖／翻攝自tvN）



高旻示參演《瑞鎮家2》表現得很亮眼，光是第一集出現就非常圈粉，她動作很俐落獨攬所有雜事，成為廚房裡很棒的小幫手，然而，她勤奮工作到成員擔心她會過勞暈倒，連韓媒都形容「她像牛般工作」。事實上，成員皆很體貼她，不時會叫她坐著休息，李瑞鎮甚至提醒她「再這樣下去妳就會去吊點滴了」。

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▲▼製作人強調所有成員都很努力工作。（圖／翻攝自tvN）



只是高旻示的勤勞，引起韓網質疑她的工作量太大，有不少聲音為她抱不平。隨著《瑞鎮家2》即將播出最後一集，製作人朴現容近日接受採訪，被問起高旻示太過努力工作，意外引起的「過勞爭議」，他替其他成員緩頰：「李瑞鎮也很努力工作，大家都很努力工作。」

▲製作人透露李瑞鎮也工作到手指指紋無法辨識。（圖／翻攝自tvN）



製作人朴現容透露，李瑞鎮甚至在拍攝結束後，連手指的指紋辨識都難以辨認，代表他努力工作的程度。朴現容表示，沒想到會有這樣的反應，製作單位的立場是所有人都很努力工作、表現得很好，但觀眾立場可能是焦點著重於新加入的人物，發現她工作時手腳很俐落，「對於其他成員感到很抱歉，我覺得如果有好好剪輯的話，應該就不會有這樣的爭議了。」

《瑞鎮家2》即將在6日播出最後一集，營業即將結束，高旻示也流下不捨的眼淚，看得出來幾位成員透過開設餐廳的艱辛過程磨出好感情。至於節目籌劃第三季的可能性，朴現容語帶保留，「目前還沒確定，要跟羅PD討論。」