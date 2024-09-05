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楊祐寧襯衫領口沾口紅印「親密接觸美魔女」　老婆Ella一看怒了！

記者黃庠棻／台北報導

影集《今夜一起為愛鼓掌》 將於9月8日（日）播出第3、4集，討論熱度高漲的新穎題材，演員演技也備受觀眾討論。Ella陳嘉樺以及楊祐寧夫妻因做愛失利，收到性治療師楊謹華專業建議，並給雙方「功課」，尋找前所未見的敏感點，因此讓小夫妻瘋狂互約「吃飯（夫妻間性愛暗示用語）」。

▲《今夜一起為愛鼓掌》 。（圖／壹壹影業提供）

▲《今夜一起為愛鼓掌》Ella、楊祐寧飾演夫妻 。（圖／壹壹影業提供）

劇中性治療師楊謹華規定Ella以及楊祐寧夫妻要回家「做功課」，彼此挖掘新的敏感點，2人除了經常約對方「吃飯」，用冰淇淋、繩子等道具外，也即興發想許多令人捧腹的效果。戲裡Ella陳嘉樺真正無法做愛的原因是「陰道痙攣」，因陰道和骨盆底肌肉不自主的持續強烈收縮，導致無法成功做愛。

Ella、楊祐寧以「吃肌肉鬆弛劑」，希望放鬆身體成功達陣，沒想到放鬆過頭，Ella陳嘉樺直接昏迷。楊祐寧便將Ella搬來搬去，還為老婆拍攝許多「擺拍」，歪七扭八的床模上身，還變成佛祖，令人忍不住噗哧一笑。Ella回想起拍攝，笑說「楊祐寧的鬼點子，真的是苦到我們，我一直被他折來折去！」

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▲《今夜一起為愛鼓掌》 。（圖／壹壹影業提供）

▲《今夜一起為愛鼓掌》 。（圖／壹壹影業提供）

▲楊祐寧瘋狂惡整Ella。（圖／壹壹影業提供）

而因性事不順，Ella對愛情也開始產生懷疑，從楊祐寧半夜收到的簡訊、領口上的口紅唇印，讓她懷疑老公外遇，導致夫妻間的第一個爭執點引爆。原來是楊祐寧身為建築師，遇到了打扮性感、作風火辣的熟女客戶林美貞，挑逗的眼神與肢體差點令人招架不住，引發Ella陳嘉樺怒火。

▲《今夜一起為愛鼓掌》 。（圖／壹壹影業提供）

▲楊祐寧邂逅美魔女。（圖／壹壹影業提供）

楊祐寧分享拍攝過程「我非常尊敬美貞姐，所以也不太敢造次，不太敢有什麼互動，通常都是很有禮貌的。」因為劇中需要有近距離接觸，楊祐寧也跟導演討論發想透過一些在健身房拉筋的動作，變成兩個人很靠近，在畫面上以及角色的情感上，看起來會更有這種挑逗的感覺。

▲《今夜一起為愛鼓掌》 。（圖／壹壹影業提供）

▲楊祐寧邂逅美魔女。（圖／壹壹影業提供）

楊祐寧與Ella因林美貞產生爭吵，最終在解釋與保證下，兩人恢復信任，擁抱和好。本週由Ella與謝瓊煖飾演的母女，互相不理解、見面就吵架，將由楊謹華居中潤滑協調，而母女關係將走向何處，令人期待。影集《今夜一起為愛鼓掌》每週日晚上9點於MyVideo、愛奇藝國際版、八大戲劇台播出。

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