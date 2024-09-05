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56歲談詩玲出車禍、送急診　又痛失至親...震驚淚崩

記者蔡琛儀／台北報導

自台視選秀節目《我要當歌手》出身的56歲「美魔女歌手」談詩玲，近日將推出新專輯《追夢的人》，談詩玲也提到今年以來的一些不順，包括年初新加坡演出重感冒，節目錄影因胃痛到中斷掛急診，到六月發生車禍，以及97歲高齡的爺爺病逝，談詩玲坦言前陣子還探訪爺爺，開心互動，竟驟然離世，花了好一陣子心情才消化。

▲▼談詩玲《追夢的人》。（圖／豪記提供）

▲談詩玲推出新專輯《追夢的人》。（圖／豪記提供）

她不捨說，爺爺是她的超級粉絲，一直在追夢的路上陪伴著她加油打氣，是她堅持歌唱的最強推手，今年發生許多事情，從年初新加坡演出重感冒，節目錄影因胃痛到中斷掛急診，到日前發生車禍與外公離世等等，新專輯對她而言，有著突破與努力追夢的意義。

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談詩玲首度挑戰高音，在錄音室卡關連連，想到追夢的心路歷程，一度淚崩中斷，對於新專輯，談詩玲分享過往的專輯都是以中低音為主，此次製作人下戰帖，讓她嘗試演唱13度高音域，剛開始曾想與製作人討論可否降低音調，但隨即被好強的個性給打住。

▲▼談詩玲《追夢的人》。（圖／豪記提供）

▲談詩玲首度挑戰高音，路到淚崩中斷。（圖／豪記提供）

而為了完美詮釋高音，只有努力做運動提高肺活量，在家練唱百遍以上，而為了歌曲的張力，製作人要求盡可能不用假音，對於這個幾乎不可能的任務，只能硬著頭皮放手一搏，期間在錄音室，數度卡關，休息後再繼續挑戰，不能放棄的信念，一直盤踞在心中，感謝最後靠著堅定的意志力，硬拚飆唱高音過關，當製作人告知專輯錄音完成，對於突破的喜悅，開心的狂飆淚。

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