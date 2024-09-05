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李珠珢被吉祥物「抓頭猛晃」挨轟霸凌！台粉出征抗議　起亞虎態度變了

記者劉宛欣／綜合報導

20歲的南韓啦啦隊女神李珠珢（이주은）因「三振舞」風靡全網，傳出她計劃明年來台發展，在台灣擁有超高人氣的她，一舉一動都是焦點，近日網路上瘋傳她在南韓表演時，被球隊吉祥物抓住頭部前後搖晃數十次，一度露出不舒服的表情，被部分網友質疑不尊重，對此，韓YouTuber「挖系桑米西」先是解釋這只是應援文化差異，之後再二度更新狀況，透露韓方情況已有所改變。

▲李珠珢遭吉祥物壓頭。（圖／翻攝自李珠珢IG）

▲李珠珢被吉祥物按壓頭的畫面遭台粉批評。（圖／翻攝自李珠珢Instagram）

起亞虎吉祥物與李珠珢的互動，引起不少台灣粉絲不滿，認為動作過激、可能會有危險，許多人跑到李珠珢的IG或相關影片下面留言安慰，雖然得到部分南韓粉絲共鳴，但也有一些人反感台灣粉絲「干涉韓國的應援文化」，「挖系桑米西」直言：「說實話如果不是台灣媒體和網友對這段影片提出問題，這在韓國可能根本不會成為一個話題。」

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▲李珠珢。（圖／翻攝自李珠珢Instagram）

▲李珠珢深受台灣粉絲喜愛，傳明年有望來台發展。（圖／翻攝自李珠珢Instagram）

「挖系桑米西」表示，很多南韓網友、球迷只覺得該動作很搞笑、很可愛，不過自從台灣粉絲開始關注之後，輿論的確有些改變，先前李珠珢曾在社群上說過沒事「我覺得滿好玩的」，於是部分南韓球迷認為她本人都說沒事了，其他人不需要代替她被冒犯，不過另一方面，也有粉絲指出，她作為隊中年紀最小的啦啦隊成員，在南韓如此重視尊卑的社會氛圍，即使不舒服也可能不敢言。

根據到現場看球的南韓粉絲反應，最近應援動作確實變得柔和很多，吉祥物不會再強硬地按壓啦啦隊員的頭，換成了更尊重的新動作，「挖系桑米西」直言「如果放在以前網路媒體還沒有這麼發達的時候，這件事情可能根本不會被移上台面，即便現在還是有很多人覺得這個片段很有趣。」

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