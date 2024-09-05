他導的BL劇都會爆紅！泰名導Aof曬機票飛台灣…網挖他連霸3年戰績

記者陳芊秀／綜合報導

2024 ContentAsia亞洲影視內容大獎（Content Asia Awards）5日在台北CORNER MAX舉行頒獎典禮。而泰國知名導演Aof（Noppharnach Chaiyahwimhon）曬出搭機照，影迷輪番留言「歡迎來到台灣」，而他參與監製或執導的BL劇集，幾乎每部都爆紅，最具國際知名度的是《只因我們天生一對》（2gether）。

▲泰國名導Aof來台曬搭機照，來台出席亞洲影視內容大獎頒獎典禮，粉絲刷一排留言「歡迎來台灣」。（圖／翻攝自IG）

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Aof現年43歲，是GMMTV旗下的王牌導演，同時擔任過製作人、編劇。他曾為《只因我們天生一對》拍攝特別篇、電影版，代表作包括《千星傳說》、《Bad Buddy》等，細膩描述男男之間的曖昧與深情，根據網友列表，他自2021年開始，已經連續3年勇奪「亞洲最佳LGBTQ+節目」，依序是《千星傳說》、《Bad Buddy》、《Moonlight Chicken》等，而2024年再憑描述視障者與看護愛情的《不曾遺忘的暮色》入圍，能否在台北創下4連霸紀錄，受到劇粉的期待。

▲Aof連續3年連奪亞洲影視內容大獎最佳LGBTQ+節目，包括《千星傳說》、《Bad Buddy》、《Moonlight Chicken》。（圖／翻攝自IG）

▲Aof執導的《不曾遺忘的暮色》入圍2024亞洲影視內容大獎。（圖／翻攝自IG）



亞洲影視內容大獎的眾多入圍項目中，「亞洲最佳LGBTQ+節目」（Best LGBTQ+ Programme Made in Asia）每年都吸引腐劇粉關注。而本屆入圍最佳LGBTQ+節目的包括台灣的男同志實境戀愛節目《男生男生配》，《泰版櫻桃魔法》改編自日本漫畫《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》、《不曾遺忘的暮色》描述視障者與看護跨越重重障礙相戀、《Only Friends》以大尺度描述多人情感糾葛、《極速戀人》是泰國首度以ABO世界觀拍攝的劇集、《Shadow》以校園驚悚為主題，而6部作品就有5部出自泰國。

▲2024亞洲影視內容大獎的「亞洲最佳LGBTQ+節目」共6部作品入圍，台灣的同志實境戀愛節目《男生男生配》，以及泰劇《泰版櫻桃魔法》、《不曾遺忘的暮色》、《Only Friends》、《極速戀人》、《Shadow》。（圖／翻攝自IG）

▲《泰版櫻桃魔法》導演限動透露來台。（圖／翻攝自IG）