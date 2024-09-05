子瑜Solo出道17秒MV預告公開！驚悚鬼片風格網驚呆：飆高音太狂

文／妞新聞

你各位9月6日都得準時刷起來！南韓人氣女團「TWICE」中年紀最小的台灣成員「周子瑜」，繼娜璉、志效之後，第3棒SOLO出道倒數ing，出道9年以來首度推出韓語個人迷你專輯《abouTZU》，率先釋出的幾波出道概念照馬上在全網引爆轟動啦！

《偶運會》射箭女神登場



逆天美貌預告照熱度超高

[廣告]請繼續往下閱讀...

摘得多次「世界最美」頭銜、唱跳實力堅強的子瑜，新專《abouTZU》還沒正式公開就引爆海內外的超高關注度，不只首支前導影片3天就破百萬點閱率，曾在《偶像明星運動會》的經典射箭畫面也被超有梗重現，絕美畫面＋概念照洗版各大SNS平台、媒體版面。

〈Run Away〉MV預告初公開



紅衣＋長髮破格玩「鬼片風」

▲子瑜〈Run Away〉MV預告初公開。（圖／Youtube／JYP Entertainment，下同）

由JYP娛樂負責人朴軫永親自操刀的主打曲〈Run Away〉的MV預告也在（9／1）首度公開，與前導影片、概念照的風格大不同、跌破眾人眼鏡，可以看到一開場就是搭配「驚悚背景音樂」，子瑜穿著鮮紅色的洋裝站在鏡子前面，鏡頭帶到別有深意的眼神特寫，加上花瓣、紅線、遮住男演員雙眼的懸疑畫面，整體氛圍令人聯想到「鬼片片段」。

接著子瑜轉身走出畫面，畫面模糊但女神的一雙又細又長的美腿依舊超吸睛，最後更劇透了一段子瑜飆唱的〈Run Away〉歌曲片段，罕見展現穩定、清亮的高音讓全網大呼：「超驚艷」，與預期不同的MV風格也引起激烈討論，網友紛紛表示：「平行時空的黑化子子」、「鬼月納涼風嗎？」、「是紅衣小女人。」除此之外，新專還收錄包含子瑜作詞的〈Fly〉、人氣男團BTOB合作曲〈Heartbreak In Heaven〉、饒舌歌手pH-1合作曲〈Lazy Baby〉等5首歌曲。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

TWICE子瑜神顏SOLO照「美到被IG誤判是Ai」！秀流利英文甜喊：想見到你們

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！