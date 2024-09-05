ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

子瑜Solo出道17秒MV預告公開！驚悚鬼片風格網驚呆：飆高音太狂

文／妞新聞

你各位9月6日都得準時刷起來！南韓人氣女團「TWICE」中年紀最小的台灣成員「周子瑜」，繼娜璉、志效之後，第3棒SOLO出道倒數ing，出道9年以來首度推出韓語個人迷你專輯《abouTZU》，率先釋出的幾波出道概念照馬上在全網引爆轟動啦！

《偶運會》射箭女神登場

逆天美貌預告照熱度超高

[廣告]請繼續往下閱讀...

摘得多次「世界最美」頭銜、唱跳實力堅強的子瑜，新專《abouTZU》還沒正式公開就引爆海內外的超高關注度，不只首支前導影片3天就破百萬點閱率，曾在《偶像明星運動會》的經典射箭畫面也被超有梗重現，絕美畫面＋概念照洗版各大SNS平台、媒體版面。

〈Run Away〉MV預告初公開

紅衣＋長髮破格玩「鬼片風」

▲子瑜〈Run Away〉MV預告初公開。（圖／Youtube／JYP Entertainment，下同）

由JYP娛樂負責人朴軫永親自操刀的主打曲〈Run Away〉的MV預告也在（9／1）首度公開，與前導影片、概念照的風格大不同、跌破眾人眼鏡，可以看到一開場就是搭配「驚悚背景音樂」，子瑜穿著鮮紅色的洋裝站在鏡子前面，鏡頭帶到別有深意的眼神特寫，加上花瓣、紅線、遮住男演員雙眼的懸疑畫面，整體氛圍令人聯想到「鬼片片段」。

接著子瑜轉身走出畫面，畫面模糊但女神的一雙又細又長的美腿依舊超吸睛，最後更劇透了一段子瑜飆唱的〈Run Away〉歌曲片段，罕見展現穩定、清亮的高音讓全網大呼：「超驚艷」，與預期不同的MV風格也引起激烈討論，網友紛紛表示：「平行時空的黑化子子」、「鬼月納涼風嗎？」、「是紅衣小女人。」除此之外，新專還收錄包含子瑜作詞的〈Fly〉、人氣男團BTOB合作曲〈Heartbreak In Heaven〉、饒舌歌手pH-1合作曲〈Lazy Baby〉等5首歌曲。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

TWICE子瑜神顏SOLO照「美到被IG誤判是Ai」！秀流利英文甜喊：想見到你們

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

推薦閱讀

賈永婕憑什麼能當101董座？　網紅揭「超狂背景」服了：她不是花瓶

賈永婕憑什麼能當101董座？　網紅揭「超狂背景」服了：她不是花瓶

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥　3年前結怨內幕曝

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥　3年前結怨內幕曝

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」才慶幸一切穩定

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」才慶幸一切穩定

汪建民肺腺癌4期「電療65次」喊話老天：拜託把我帶走！

汪建民肺腺癌4期「電療65次」喊話老天：拜託把我帶走！

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂：好好照顧自己

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂：好好照顧自己

蹦闆開價8位數「邀館長對戰金鋼刀」！　火大反擊爆料：是乾你X事

蹦闆開價8位數「邀館長對戰金鋼刀」！　火大反擊爆料：是乾你X事

丁字褲若隱若現！Lisa又曬美照　「透視＋中空」好身材全都露

丁字褲若隱若現！Lisa又曬美照　「透視＋中空」好身材全都露

孫其君醜聞纏身淡出　「轉戰英文家教」4年賺7萬

孫其君醜聞纏身淡出　「轉戰英文家教」4年賺7萬

韓男星驚傳離世！「打完第三劑疫苗」突陷重病　住院3年不敵病魔

韓男星驚傳離世！「打完第三劑疫苗」突陷重病　住院3年不敵病魔

快訊／33歲日男星二神光車禍身亡！騎機車「撞道路護欄」送醫不治

快訊／33歲日男星二神光車禍身亡！騎機車「撞道路護欄」送醫不治

才說「年砸370萬」送女兒去瑞士　彈頭遭爆「根本沒出錢」回應了

才說「年砸370萬」送女兒去瑞士　彈頭遭爆「根本沒出錢」回應了

泰勒絲爆掰了球星男友！「超細分手流程文件」曝光　公司緊急發聲

泰勒絲爆掰了球星男友！「超細分手流程文件」曝光　公司緊急發聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

賈永婕憑什麼能當101董座？　網紅揭「超狂背景」服了：她不是花瓶

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥　3年前結怨內幕曝

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」才慶幸一切穩定

汪建民肺腺癌4期「電療65次」喊話老天：拜託把我帶走！

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂：好好照顧自己

蹦闆開價8位數「邀館長對戰金鋼刀」！　火大反擊爆料：是乾你X事

丁字褲若隱若現！Lisa又曬美照　「透視＋中空」好身材全都露

孫其君醜聞纏身淡出　「轉戰英文家教」4年賺7萬

韓男星驚傳離世！「打完第三劑疫苗」突陷重病　住院3年不敵病魔

快訊／33歲日男星二神光車禍身亡！騎機車「撞道路護欄」送醫不治

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Niusnews妞新聞, TWICE, 周子瑜

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 56歲美魔女歌手出車禍、送急診　又痛失至親...震驚淚崩
  2. 楊祐寧襯衫領口沾口紅印「親密接觸美魔女」　老婆Ella一看怒了！
  3. 江蕙國慶復出開唱「遭網友狂酸」　好友方文琳心疼發聲了！
  4. 李珠珢被吉祥物「抓頭猛晃」挨轟霸凌！台粉出征抗議　起亞虎態度變了
  5. 串流收視週榜／《凌晨兩點灰姑娘》財閥小兒子愛上我！5熱劇看點
  6. AKIRA坦承錄節目哭了　志玲姐姐的心聲他也溫柔告白
  7. 子瑜solo走性感風！「洋裝胸前U型」超犯規　霸氣宣布：捐出版權費
  8. 訪問到一半…宋芸樺聽他真情告白「哽咽淚崩」　預告2天後飛離台灣
  9. 國民老公當兵去！「新加坡許光漢」倒數來台會影迷　期待吃美食
  10. 丁字褲若隱若現！Lisa又曬美照　「透視＋中空」好身材全都露

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366