「帥兒子」丁海寅11月訪台見粉絲　講中文秀誠意「最貴票價6880」

記者吳睿慈／台北報導

媽媽朋友的「帥兒子」丁海寅要來台灣了！他所主演的戲劇正在熱播，5日傳來好消息，即將於11月23日來台舉辦見面會，隔海用中文「你好」、「謝謝」向台粉親切問好，預告要與大家共度美好時光。

▲丁海寅即將4度訪台。（圖／秘塔有限公司提供）



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丁海寅繼2018年、2019年、2023年後，第四次來台辦粉絲見面會，台北是他人生第一次辦見面會的城市，他難掩興奮之情地表示：「非常想念台北粉絲的熱情！」活動台北站將於11月23日在台北流行音樂中心的全新場地Legacy TERA舉辦，如同見面會名稱「OUR TIME」意指「現在這一刻，我們的時光」，表達了丁海寅對與HAEINESS（官方粉絲名）共同度過的時間與空間的珍視，丁海寅也表示相當期待：「希望可以和你們一起創造美好時光。」

相隔一年即將來台，丁海寅跨海透過影片與心心念念的台粉打招呼，開頭就用字正腔圓的中文「你好」與大家SAY HI，還不忘問粉絲：「喜歡我的新戲嗎？」而在影片中保持燦笑的他讓人瞬間融化，更開心表示：「聽說在台灣很受歡迎，為了感謝各位支持，特別來台北辦見面會，希望可以跟你們一起共創美好時光！11月23日星期六晚間7點半，我們Legacy TERA見囉！」結尾時還特別用中文說「謝謝！」再次感謝台粉，也讓大家見識到丁海寅優異的中文能力。

▲▼丁海寅11月訪台見粉絲，最貴票價6880元。（圖／秘塔有限公司提供）



主辦單位也為本場見面會加碼粉絲福利，贈送台北限定的「驚喜禮包」，內容包含限量帆布包和手燈」等多項驚喜商品，票價分為6880、6580、5880元以及身障票2500元。門票6日中午12點於KKTIX售票系統啟售。