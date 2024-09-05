神隱7天！前NCT泰一涉性犯罪「悄關閉2平台」　粉絲寒心

記者張筱涵／綜合報導

韓星泰一涉嫌性犯罪遭退團處置，目前正在接受調查，時隔一周被發現他悄悄將Instagram轉為私人帳號，上傳翻唱影片的YouTube頻道影片也全遭刪除，令粉絲感到相當寒心。

▲泰一涉性犯罪遭退團。（圖／翻攝自FACEBOOK／NCT）



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▲泰一個人資料頁面已經沒有NCT。（圖／翻攝自naver）



泰一因涉嫌性犯罪退出NCT，他本人自8月28日遭退團後，都沒有出面說明或發文，就這樣隱身了7天左右，被發現有超過493萬人追蹤的Instagram帳號轉為私人帳號，擁有超過22萬名訂閱者的YouTube頻道上的影片也都被刪除了。

▲泰一悄關閉Instagram。（圖／翻攝自Instagram）

▲泰一上傳歌唱影片的頻道也已經將影片全數刪除。（圖／翻攝自YouTube）



粉絲發現後都感到無比寒心，「你的回應就是轉私人帳號嗎」、「這是道歉也無法挽回的事件，但竟然不道歉嗎」、「因為是性犯罪者所以希望他就這樣消失，但還是認為他至少該出面道歉」、「雖然不是寫道歉文就能解決的，但至少向受害者表達歉意後引退吧」。

事實上，泰一涉嫌性犯罪一事在毫無報導的情況下，所屬經紀公司SM娛樂8月28日發表聲明，確認泰一因與性犯罪相關的刑事案件被起訴，因此決定將他退團，而這件事情，SM娛樂也是在8月底才得知的。

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