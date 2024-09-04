記者張筱涵／綜合報導

台灣女團「GENBLUE幻藍小熊」由阿勇、心茗、媛媛、毓、采甄、Nico組成，赴韓集訓半年後，2日正式以〈COCOCO〉在南韓出道，首次站上《THE SHOW》舞台，可以聽見台下還有應援聲，她們更開麥展現唱跳實力。

▲GENBLUE幻藍小熊在韓出道。（圖／翻攝自X／sbsmtvtheshow）

GENBLUE幻藍小熊2日正式發行韓國單曲〈COCOCO〉，MV觀看次數已經破147萬，她們當天站上Arirang音樂節目「Simply K-POP」，帶來表演的同時可以聽見清楚大聲的應援外，即使是首次表演也能迅速找到鏡頭，展現專業穩健的一面。

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▼GENBLUE幻藍小熊首次在韓表演〈COCOCO〉。（影片／取自YouTube／ARIRANG K-POP，如遭刪除請見諒）

另外，GENBLUE幻藍小熊3日登上知名音樂節目《THE SHOW》，可以清楚聽見她們開麥演唱展現實力，台下同樣也有粉絲的大聲應援。在相關影片留言區，可見許多台灣觀眾都留言表達支持，「非粉路過真的好酷，第一次看毓的影片是她跟她弟拍的跳舞影片，現在竟然上打歌舞台了」、「身為台灣人，為台灣女團幻藍小熊加油，祝大發」、「聽得到唱歌的聲音耶～真棒」、「看到阿勇終於在自己的家鄉出道覺得很感動」。

▼GENBLUE幻藍小熊開麥表演〈COCOCO〉。（影片／取自YouTube／THE K-POP，如遭刪除請見諒）