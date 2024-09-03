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顏正國早洩「為妻求助性治療師」　對戲楊謹華摸假GG認了：很害羞

記者黃庠棻／台北報導

亞洲首部性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》近日播出第1、2集，反響熱烈，奪下3個播出平台收視4冠。成為MyVideo本日戲劇排行榜冠軍；也躋身愛奇藝國際版全站流量前列，成為台劇分類的領頭羊，穩居第一；八大戲劇台首集收視開出紅盤，在有線電視25歲以上女性觀眾表現最搶眼，榮登當日有線電視華語戲劇收視冠軍。

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲《今夜一起為愛鼓掌》收視開紅盤。（圖／壹壹影業提供）

前兩集中，除了楊謹華、Ella陳嘉樺、楊祐寧3位主演的情感交織外，顏正國所飾演的靦腆個案許英雄也令人印象深刻，劇中顏正國因早洩問題找上楊謹華飾演的性治療師求助，他魁梧的身材和龍鳳刺青形象與他內心細膩、為妻子著想的害羞性格形成強烈反差。

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▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲顏正國在劇中因為早洩求助性治療師。（圖／壹壹影業提供）

顏正國時隔多年再度參演戲劇，並首次挑戰大尺度題材，他回憶當時接到劇組邀約的心情，笑說「我這個型適合嗎？！劇組膽子滿大的！」他分享自己一開始對性治療的疑惑，坦言「跟同性聊性問題，擔心人家覺得色情；跟異性聊，又覺得有點尷尬。很佩服性治療師這個職業，他們需要具備良好的心態，把自己調整好，才能去治療別人。」

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲顏正國在劇中因為早洩求助性治療師。（圖／壹壹影業提供）

楊謹華也認為，劇中與顏正國這位性格迥異的角色，對戲過程充滿火花，整體互動十分有趣。劇中，顏正國接受楊謹華的治療過程中，不僅從心理層面剖析早洩原因，也學習了外在的引導教學，包括使用香蕉假陰莖進行模擬，以及教導凱格爾運動（骨盆底肌肉運動），以促進夫妻之間性生活更加順利和舒適。

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲顏正國在劇中因為早洩求助性治療師。（圖／壹壹影業提供）

談到與楊謹華的合作，顏正國笑說「其實內心覺得滿怪的，因為真實的性治療師顧問，和工作人員都在拍攝現場，看我們摸假陽具，還是滿害羞的。但謹華真的很專業，能夠在表演的時候全身心投入，以性治療師的角度面對，演起來其實滿有趣的。」他也提到，性治療師顧問會在現場仔細注意每個細節，把控每一個動作做到最完整，展現出劇組的認真與專業。

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲顏正國在劇中因為早洩求助性治療師。（圖／壹壹影業提供）

《今夜一起為愛鼓掌》在八大戲劇台首集收視成績不俗，看似挑戰觀影尺度，實則直搗情愛關係核心問題，除大獲女性青睞，也廣受熟女觀眾熱烈迴響，並直接反應在45-49歲女性族群收視表現上，締造有線電視1.34最高收視佳績，收視高點劇情落在Ella陳嘉樺與楊謹華進行第一次進行諮商的橋段。

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲《今夜一起為愛鼓掌》收視開紅盤。（圖／壹壹影業提供）

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楊謹華, 今夜一起為愛鼓掌, 顏正國

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