獨家／舒華重磅加盟首入台灣實境《艾嘉食堂》　柯佳嬿王大陸也入列

記者葉文正／台北報導

CJ ENM首檔官方授權《尹食堂》海外版《艾嘉食堂》，在泰坦星文創正式公開大廚張艾嘉之外的參演卡司：楊祐寧、柯佳嬿、王大陸，一線演員華麗加盟，據傳韓星舒華更是重磅加盟，消息傳出讓海內外粉絲都嗨翻了！

▲舒華將在《艾嘉食堂》現身。（圖／翻攝自舒華Instagram）

舒華2018年在韓國成為女團(G)I-DLE的成員、還發行迷你專輯《I am》，此後受到世界粉絲們歡迎，回來台灣，也曾參加過少數節目錄影，但正式加入台灣實境節目可是第一次，勢必引起粉絲關注，也受到各界期待。

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▲《艾嘉食堂》卡司相當華麗，張艾嘉擁有數名大將。（圖／泰坦星文創影視）



事實上在上週公開主廚張艾嘉之後，即掀起網路一波熱議，《艾嘉食堂》官方社群網站隨後每日發布一則參演藝人的不露面預告影片，引起大量網友關注及討論。而今日正式公開楊祐寧、柯佳嬿、王大陸三位一線演員的加盟，令人超級期待他們的表現及四人之間會產生怎麼樣的火花。



▲王大陸加入對於節目有加分效果。（圖／泰坦星文創）

製作人B2表示選角上有根據《尹食堂》的員工角色配置，包含一位店經理、一位二廚、以及一位外場人員。店經理嚴謹、有廚藝，當初直接就想到家裡開餐廳、擁有廚師執照的楊祐寧；外場人員希望是活潑的、年齡上是團隊的老么，王大陸因此入列；而最後才定下的人員二廚，是細心、會做菜的女性角色，由柯佳嬿點頭出演，B2說到：「我們側面瞭解到柯佳嬿是會做菜的，而且私底下的她非常活潑，我們希望能透過《艾嘉食堂》呈現出私底下反差可愛的她。」



▲柯佳嬿笑說不能在錄影時在房間裸體。（圖／泰坦星文創）

至於四位演員台灣對於出演《艾嘉食堂》，他們一致表示收到企劃的當下都覺得「很好玩！很期待！」但也都曾有過猶豫的部分，張艾嘉說到：「如果我們做得跟以前的綜藝很不一樣，很真心、很誠意，沒有很假的劇本的話，觀眾會喜歡看嗎？」

楊祐寧則相當「餐飲專業」：「我們菜單全部都是自己擬定的，所以不確定能不能制定一個完美的菜單去呈現。」王大陸就怕自己不能好好用英文做好外場的工作；柯佳嬿開玩笑的說自己沒有拍過實境節目，聽說實境節目的攝影機二十四小時都開著，「最大的疑慮是不能在自己的房間裸體。」