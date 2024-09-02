黃云歆做貓咪臨終溝通「牠想去醫院」　一問原因網噴淚

記者蔡宜芳／綜合報導

女星黃云歆是個愛貓人士，經常分享與家中愛貓的互動，也會參加動物公益活動。她2日分享自己協助學姐進行動物臨終溝通的過程，內容讓不少網友都表示「感動到哭」。

▲黃云歆透露自己最近開始能夠進行動物溝通。（圖／翻攝自黃云歆臉書、資料照／記者周宸亘攝）

黃云歆透露，學姐飼養的貓咪阿嬌已經陪伴主人長達17年的時光，由於學姐覺得愛貓可能要辭世了，於是黃云歆主動提議要嘗試幫忙進行動物溝通，希望能夠讓學姐與阿嬌有一個不留遺憾的道別。

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在溝通過程中，黃云歆問阿嬌想要在家自然離開，還是去醫院，她原以為不管是人類還是寵物，應該都會選擇在家度過最後的時光，但沒想到阿嬌卻表示想去醫院，「因為這樣可以撐比較久，我想跟她在一起久一點」。

黃云歆也分享說，貓咪不明白人類為何會因為他們自然而然的行為，而感到傷心或道歉，「給的是愛，回來的也是愛，是自然的事，怎麼會引發負面反應？這兩者之間有什麼關聯？每次都需要解釋人類思維給貓聽，又很怕萬一教歪他們，因為我其實比較羨慕他們那樣。」

▲黃云歆分享幫學姐和貓咪進行溝通的過程。（圖／翻攝自Facebook／黃云歆Tannie）

黃云歆透露，原本阿嬌想在主人睡著後才悄悄離開，但學姐卻為了送愛貓最後一程，連澡都不敢洗。在進行溝通後，學姐選擇順著阿嬌的意安心睡覺；而阿嬌也選擇在確認家人都起床後，才和大家道別。

這次的經驗，讓黃云歆發現自己已經能夠進行動物溝通，「跟幾次實際的個案溝通經驗，每一次都有新的理解，翻譯得更靠近。」她也感謝阿嬌幫到自己，「增加不同的溝通體驗，過程中不小心噴幾滴淚，你真的是好棒的貓貓，好好休息呀天使。」