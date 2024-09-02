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苗可麗台語金句獻聲動畫「差點不能播」　網：像看台灣霹靂火

記者許逸群／台北報導

親子動畫《200%小狼人》由金獎組合范少勳、苗可麗擔任主角狼人福來弟、反派瘋狂美絲配音，不僅為兩人首次於電影中合體，更是他們第一次獻聲大銀幕。片商日前公布兩人配音花絮，范少勳詮釋變身為狼人的主角揮拳之萌樣，被粉絲瘋狂轉發直呼太可愛；苗可麗則是「反派魂上身」，引起網友熱議。

▲《200%小狼人》范少勳、苗可麗與。（圖／原創娛樂提供）

▲范少勳配音不忘搭配動作。（圖／原創娛樂提供）

花絮中，范少勳配合劇情大秀「拳術」，揮拳力道之大連錄音麥克風都在晃動，排練時更不小心把「猛狼」念成「猛男」，引發現場笑聲不斷。他透露，由於配音的角色活潑、又有許多打鬥戲較難對嘴，兩天內配音時間加總長達23小時，對他來說是一大挑戰：「喉嚨負擔蠻大的，在電影裡的五分鐘，差不多是花快一個小時的配音時間，非常不容易。」

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▲《200%小狼人》范少勳、苗可麗與。（圖／原創娛樂提供）

▲苗可麗配音「台語金句」連發。（圖／原創娛樂提供）

另一支「戲院不會播key肖NG篇」花絮中，苗可麗嘗試以台劇反派方式，詮釋瘋狂美絲一角，不僅重現其招牌台詞「哩企系」，連「祖媽惦惦」、「臭奶呆」與「金夭壽」等台語用詞都用上，有網友留言：「彷彿在看台灣霹靂火！」

苗可麗更在錄完此版本直呼：「第一次罵人還要對嘴，這樣好難罵哦！」她也說明表示，配音時嘗試多種詮釋方法，最後選擇讓角色說話口音帶有「台灣國語」，夾雜中台英三語種用詞，而非花絮中的「潑辣版本」。

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范少勳, 200%小狼人, 苗可麗

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