揚揚終於回家開唱了！威神V 11月首登台　門票開賣倒數「3種任選」

記者吳睿慈／台北報導

由SM娛樂打造的男團威神V（WayV）即將首度登台，他們此次參演巡迴演出的團員KUN（錕）、TEN、XIAOJUN（肖俊）、HENDERY（黃冠亨）、YANGYANG（揚揚）共5名，主辦單位2日宣布他們即將在新北工商展覽中心開唱，來到台北與WayZenNi（粉絲名稱）相見歡。

▲威神V來台開唱。（圖／iME TW提供）



此次巡迴是WayV第一次大型線下演唱會，不僅是他們首次亞洲世界巡迴，也是他們第一次來台開唱，其中台灣成員「揚揚」終於可以回家演出，她直呼非常開心，相信透過這次演出，WayV可以和WayZenNi能夠建立起更多默契和創造出更多美好回憶。

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現已出道5年的WayV在各地都擁有不俗人氣， 6月發行第五張迷你專輯《Give Me That》，同名主打歌在韓國音樂節目《THE SHOW》拿下榜單冠軍，寫下團體紀錄。粉絲的熱烈支持和這次回歸創下的好成績，對成團以來經歷了許多風雨的他們是一大鼓勵和肯定。

▲威神V 11月首登台。（圖／iME TW提供）



WayV第一次亞洲巡迴演唱會「2024 WayV CONCERT [ON THE Way]」台北站預計於11月9日就在新北市工商展覽中心舉辦，門票分為4999、4800、3800元，門票預計於21日中午12點在拓元售票系統開賣。