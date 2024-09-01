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Lulu分手阿達5年同台了！合體舊愛不怕尷尬　他認了：默契依舊在

記者孟育民／台北報導

緯來電視網預計在年底推出大型實境美食競賽原創節目《夜市王》，由榮獲金鐘獎多項肯定《大嘻哈時代2》製作團隊班底「我的檔期有限公司」製作，及榮獲兩次金鐘獎最佳綜藝主持人Lulu黃路梓茵、阿達ADA以及美麗本人攜手主持，節目將邀請全台十大夜市，進行棚內PK賽。這也是Lulu與阿達分手5年多首共同主持節目，舊愛互動掀起不少話題。

▲▼阿達、Lulu、美麗本人主持全新節目。（圖／緯來提供）

▲阿達、Lulu、美麗本人主持全新節目。（圖／緯來提供）

緯來電視網為了籌備這檔前所未有的大型實境競賽節目《夜市王》，製作團隊每集動用200個工作人員，360度環景舞台、18機全程拍攝外，還事先進行全台民調票選出北、中、南、東各地民眾心目中前十大夜市，每一集將針對台灣最著名的小吃主題進行PK賽，每累積三集積分後，進行一輪淘汰賽，最終選出總冠軍「夜市王」。

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▲▼阿達、Lulu、美麗本人主持全新節目。（圖／緯來提供）

▲三人首次一起合作主持。（圖／緯來提供）

Lulu黃路梓茵、阿達ADA以及美麗本人雖然三人私下彼此不陌生，但可是三人首次一起合作！問起三人合作的感想，Lulu黃路梓茵先開玩笑說：「很棒、很安心的感覺，而且最好的事情就是很顯瘦，不用忙著減肥」。被問到默契指數如何，Lulu黃路梓茵笑說其實都不用重新培養，還自嘲說「尤其其中一位更熟了」。至於培養默契的訣竅，Lulu透露說只要主持搭檔一講完，她都不忘稱讚「剛剛很好」鼓勵加油，一次就會比一次好。

▲▼阿達、Lulu、美麗本人主持全新節目。（圖／緯來提供）

▲阿達、Lulu分手後互動自然，完全沒在怕尷尬。（圖／緯來提供）

有趣的是，節目一開場美麗本人還大玩綜藝梗「不如來一首『舊愛還是最美』」讓氣氛嗨到最高點，自嘲自己夾在Lulu和阿達中間「我應該是今天最亮、最熱的電燈泡了」。至於問起阿達對於三人首次合作主持感覺如何，他坦言默契依舊在，一個是主持《大嘻哈時代2》的搭檔美麗本人，另外一個Lulu當然還是很有默契「她可是一個拿過兩座金鐘獎的主持人，靠她的專業，我們節目一定會很有看頭！」被問和Lulu同台主持會尷尬嗎？他坦然說：「不會呀，畢竟以前外景節目就是一起主持，有一些夜市還一起拍過呢」。

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Lulu, 阿達, 美麗本人, 夜市王, 分手

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