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蘿拉3年前預告「即將財富自由＋離職」！蔡阿嘎一算苦笑：她達成了

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎數月前開除資深員工蘿拉，事後也拍片透露對方利用AB合約詐財8位數，消息曝光後引發各界討論。近來團隊陸續揭露內幕，才發現原來蘿拉早在2、3年前就放話說自己即將財富自由，離開大頭佛工作室。

▲蔡阿嘎在桌上看到二伯寫給蘿拉的紙條。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

▲蔡阿嘎遭前員工蘿拉詐財8位數。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎Life）

蔡阿嘎日前與團隊核心成員們一起錄製Podcast，其中大頭佛透露2、3年前某次在與蔡宗翰、蘿拉聊天時，蘿拉就說過「3年後要財富自由」，並且會離開公司，蔡阿嘎掐指一算時間點，幽默地說「她有照著他的步調」，當時還不知道公司被A錢的蔡宗翰，還將蘿拉當成工作好夥伴表示「妳離開了我怎麼辦，帶我走！」又被蔡阿嘎吐槽錯失和蘿拉一起「賺大錢」的機會，如果當時一起加入，現在新聞上出現的就會是兩個人。

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▲蘿拉3年前就預告自己即將財富自由。（圖／翻攝YT／蔡阿嘎543）

▲蘿拉3年前就預告自己即將財富自由。（圖／翻攝YT／蔡阿嘎543）

蔡宗翰接著納悶表示，自己知道蘿拉的薪水有多少，不懂為何蘿拉可以一直買精品包包，後來被大頭佛爆料，蔡宗翰曾經試著跟蘿拉過一樣的生活，馬上就入不敷出，例如出門都叫計程車，叫外送吃東西都不管價錢，想吃就吃，沒幾天就發現不能這樣做，一旁蔡阿嘎、二伯馬上表示「正常人不會這樣」。

蔡阿嘎直言當老闆最難的是管理人事，比管帳還要難，「人心怎麼變？要怎麼去弄你，真的猜想不到，人的腦袋是很厲害的」，當初相信人性本善，才會如此信任蘿拉，既然現在出事了，也就只能走法律程序。

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