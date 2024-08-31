認識李鍾碩12年友情不變　金宇彬、秀智召喚「2經典角色」：謝謝你

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員李鍾碩（李鐘奭）過去演過多部戲劇，因而交到數位圈內好友，他與金宇彬自2012年出演《學校2013》後，12年來感情從未變調，近日金宇彬與秀智二搭合作新戲《都會實現嗎？》，身為兩人共同好友的他，31日送上咖啡車應援，意外釣出過去兩人與他合作過的經典角色，掀起劇迷一陣回憶殺。

▼▲金宇彬、秀智為了認證李鍾碩的應援在咖啡車前努力擺拍。（圖／翻攝自金宇彬、秀智IG）



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金宇彬、秀智近來二搭新戲《都會實現嗎？》，戲劇如火如荼拍攝中，兩人的共同好友李鍾碩也在31日為他們隔空應援，送上豪華的咖啡車應援，並寫上「為金宇彬、秀智還有所有《都會實現嗎？》的工作人員應援」，有趣的是，兩位主角站在餐車前擺拍，秀智更發揮拍照魂，蹲低替金宇彬尋找最佳角度。

▲李鍾碩為好友金宇彬、秀智送上咖啡車應援。（圖／翻攝自金宇彬、秀智IG）



為了感謝李鍾碩送上的驚喜，金宇彬在IG召喚12年兩人合演的《學校2013》角色，發文表示「南舜（李鍾碩當年戲劇角色），謝謝」；另一方面，秀智與他曾在2017年合作《當你沉睡時》，同步發文致謝「宰璨（李鍾碩戲劇角色）謝謝」，3位大咖演員之間的互動看得粉絲津津有味。

《都會實現嗎？》由金銀淑編劇執筆，找來金宇彬、秀智繼《任意依戀》之後二搭，戲劇日前遠赴杜拜取景，天后宋慧喬更是花了10小時飛到當地，零片酬相挺好友金銀淑，演員陣容相當華麗。