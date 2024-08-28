小S下廚自誇「又美又有才華」！許老三試吃只給9分　真實反應曝光

記者劉宛欣／綜合報導

藝人小S（徐熙娣）婚後育有3個女兒，平常儘管工作忙碌，她仍盡量親力親為地照顧孩子們。28日她曬出在廚房做料理的認證照，要粉絲猜猜她要煮什麼，隨後公開是為了許老三準備的一人份親子丼，她還特別錄下許老三的評價，要求女兒打分數，許老三給出了9分，剩下1分是不希望媽媽太驕傲，再次展現逗趣的母女互動。

▲小S下廚為女兒做料理。（圖／翻攝自小S Instagram）

小S 28日晚間曬出一張在廚房流理台的自拍美照，照片中可以看到醬油、酒、洋蔥等食材，以及沒有入鏡的雞肉塊，內文寫著「猜得到我要做什麼嗎？沒拍到雞肉塊！for一人份的」，留言區有網友猜出是雞肉親子丼，沒多久可看到她又上傳一部短片，紀錄了許老三品嚐後的心得，只見許老三比出讚，認可了媽媽的手藝。

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▲小S要求許老三給評價。（圖／翻攝自小S Instagram）

許老三被小S要求打分數，她給出了9分的高分，但小S明顯不太滿意，許老三解釋「給10分會太自信」，小S也說「是怕我太驕傲嗎？」接著介紹起自己做的親子丼「粒粒分明，醬料也很濃郁，妳有沒有覺得妳媽又美、身材又好、又有才華？」，只見許老三依然愛與媽媽鬥嘴，一時對小S的自誇感到無語，只回答，「呃，好的掰掰」，母女間溫馨又好笑的互動逗樂網友。