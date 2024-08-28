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薔薔「迷幻蘑菇影片」遭下架！　狂收私訊親揭寵粉方案

記者王靖淳／綜合報導

女星薔薔出道自節目《我愛黑澀會》，以直率敢言的風格圈粉不少人，平時用心經營社群的她，近年來跨足YouTube頻道，不吝嗇與粉絲分享日常，日前她上傳一支到荷蘭吃「迷幻蘑菇」的影片，不料事後遭到官方下架，消息曝光後，讓不少還沒看過影片的粉絲，紛紛留言表示想看。為此，薔薔今（28）日也在社群發文提出解決方法。

▲薔薔。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze ）

▲薔薔以直率風格圈粉不少人。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）

事實上，薔薔日前在影片中介紹迷幻蘑菇及大麻的銷售和使用，面對影片遭YouTube官方下架，她坦言與團隊的夥伴也覺得很可惜，同時也思考了替代方案，以滿足尚未觀看影片的觀眾需求。她在文中提出一個建議：「我在想，有緣找個放映室，開放大家進場觀看如何呢？」

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▲薔薔。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze ）

▲薔薔用心經營頻道及社群。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）

此外，薔薔在文末還特別提醒粉絲們，日後觀看她的影片時要把握時機，同時也強調：「以後我們的片一上，就要立刻看！不然不同的文化影片，很容易先18禁，然後就不見了。」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，期待此提議能實行，「敲碗」、「想看」、「我要去放映室」，還有部分已經看過影片的網友留言表示，「幸好我有看到」、「好險一上我就看了」。

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薔薔, 我愛黑澀會, YouTuber

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