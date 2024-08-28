ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／NCT泰一「涉性犯罪」遭起訴！　SM娛樂證實：退團

記者張筱涵／綜合報導

SM娛樂今（28日）發出聲明，NCT成員泰一涉嫌性犯罪已被刑事起訴，決定將他退團。

▲▼ 。（圖／記者張筱涵攝）

▲泰一涉性犯罪被退團。（圖／翻攝自Instagram／mo.on_air）

SM娛樂今天發出正式聲明，透露近期確認了泰一因涉嫌性犯罪相關的刑事案件被起訴，事態嚴重下判斷泰一無法再進行團體活動，討論後決定讓他退團：「目前，泰一正在積極配合警方調查，我們將根據調查進展再做進一步的說明。」最後也表達了歉意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此消息曝光很快就掀起討論，「看起來不是單純性犯罪吧」、「在新聞出來前早一步切割…到底做了什麼，」、「我第一次看到SM娛樂這麼果斷切割的」、「雖然退團了但感覺合約還沒中止，太衝擊了」。

【SM娛樂聲明全文翻譯】

這是SM娛樂的聲明。

我們最近確認泰一因涉及性犯罪相關的刑事案件而被起訴。

在了解事實關係的過程中，我們意識到該事件的嚴重性，因此判斷他無法繼續進行團體活動，並與泰一討論後決定他退出團體。

目前，泰一正在積極配合警方調查，我們將根據調查進展再做進一步的說明。

對於我們的藝人引發的爭議，我們深表歉意。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

大馬2孩「鞋塞電梯」釀故障　困9hrs↑保安調閱監視才發現

推薦閱讀

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

林依晨陸綜舉手「我是成都人」　維基百科淪陷…被台粉炎上面相變了

林依晨陸綜舉手「我是成都人」　維基百科淪陷…被台粉炎上面相變了

快訊／NCT泰一「涉性犯罪」遭起訴！　SM娛樂證實：退團

快訊／NCT泰一「涉性犯罪」遭起訴！　SM娛樂證實：退團

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

八點檔女星斬斷18年婚姻！驚爆前夫欠上億債務　公開離婚真正導火線

八點檔女星斬斷18年婚姻！驚爆前夫欠上億債務　公開離婚真正導火線

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

李多慧「0偽裝騎機車」停紅燈被巧遇！身上1配件…網笑：台OL必備

李多慧「0偽裝騎機車」停紅燈被巧遇！身上1配件…網笑：台OL必備

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

二伯上節目脫口蘿拉「以前在中國做詐騙」　蔡阿嘎嚇壞火速打圓場

二伯上節目脫口蘿拉「以前在中國做詐騙」　蔡阿嘎嚇壞火速打圓場

徐曉晰抱緊18歲帥兒！　兒子身高196公分…網驚：吃什麼長這麼高

徐曉晰抱緊18歲帥兒！　兒子身高196公分…網驚：吃什麼長這麼高

2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

林依晨陸綜舉手「我是成都人」　維基百科淪陷…被台粉炎上面相變了

快訊／NCT泰一「涉性犯罪」遭起訴！　SM娛樂證實：退團

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

八點檔女星斬斷18年婚姻！驚爆前夫欠上億債務　公開離婚真正導火線

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

李多慧「0偽裝騎機車」停紅燈被巧遇！身上1配件…網笑：台OL必備

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

二伯上節目脫口蘿拉「以前在中國做詐騙」　蔡阿嘎嚇壞火速打圓場

徐曉晰抱緊18歲帥兒！　兒子身高196公分…網驚：吃什麼長這麼高

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

NCT, 泰一

讀者迴響

最新新聞更多

  1. NCT泰一性犯罪「事態嚴重」惹猜測！　警方發聲：非未成年犯罪
  2. 奎丁借友人6萬拿不回！　公開截圖不忍了：我是什麼很賤的人嗎？
  3. 性感女YTR放送傲人上圍！比基尼辣照「餅乾遮三角處」粉絲都暈了
  4. 劉冠廷當爸後首露面受訪！　合作鄭秀文脫口：很愛妳的眉飛色舞
  5. 睽違6年來台！百老匯音樂劇《媽媽咪呀！》彩排嗨翻
  6. 阿翰衰捲「新疆拍片」風波　傻眼爆粗口發聲：Ｘ！我中國黑名單
  7. 鍾明軒驚喜同框小哈利！　巧遇互動被拍嗨喊：小確幸
  8. 遭控校園暴力首度親發聲！　影后全鐘瑞隔4個月開口：我堂堂正正
  9. 快訊／NCT泰一「涉性犯罪」遭起訴！　SM娛樂證實：退團
  10. 阿沁認曾絕望到最底層！首揭《我們的愛》初戀血淚史

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366