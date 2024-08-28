快訊／NCT泰一「涉性犯罪」遭起訴！　SM娛樂證實：退團

記者張筱涵／綜合報導

SM娛樂今（28日）發出聲明，NCT成員泰一涉嫌性犯罪已被刑事起訴，決定將他退團。

▲泰一涉性犯罪被退團。（圖／翻攝自Instagram／mo.on_air）



SM娛樂今天發出正式聲明，透露近期確認了泰一因涉嫌性犯罪相關的刑事案件被起訴，事態嚴重下判斷泰一無法再進行團體活動，討論後決定讓他退團：「目前，泰一正在積極配合警方調查，我們將根據調查進展再做進一步的說明。」最後也表達了歉意。

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此消息曝光很快就掀起討論，「看起來不是單純性犯罪吧」、「在新聞出來前早一步切割…到底做了什麼，」、「我第一次看到SM娛樂這麼果斷切割的」、「雖然退團了但感覺合約還沒中止，太衝擊了」。

【SM娛樂聲明全文翻譯】

這是SM娛樂的聲明。

我們最近確認泰一因涉及性犯罪相關的刑事案件而被起訴。

在了解事實關係的過程中，我們意識到該事件的嚴重性，因此判斷他無法繼續進行團體活動，並與泰一討論後決定他退出團體。

目前，泰一正在積極配合警方調查，我們將根據調查進展再做進一步的說明。

對於我們的藝人引發的爭議，我們深表歉意。

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