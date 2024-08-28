林采緹抓包男友「劈腿10幾次」！　靠一招還原被刪除訊息紀錄

記者孟育民／台北報導

緯來綜合台《女王大人》日前邀請林采緹、林吟蔚、麻由、潘映竹、郭亞棠分享自己抓包男友出軌的經驗。林采緹說自己曾經交往過一任男友，劈腿超過10幾次，有一次她看見男友一直在用手機傳訊息，她只是隨口問男友在跟誰聊天，男友回答：「沒有啊就同事。」





▲《女王大人》分享抓出軌經驗。林采緹（左起）、林吟蔚、麻由。（圖／緯來綜合台提供）

林采緹覺得男友的回話表現跟平常很不同，於是開啟了「抓軌雷達」，趁男友洗澡把他手機連上電腦，一連上就訊息同步，之前被男友刪除掉的對話紀錄通通跳出來，因為訊息會馬上不見，所以趕快用手機拍下來，果然就看到男友和出軌對象的對話紀錄，讓主持人曾國城呼籲這集男生要看：「往後想要天下太平，這些都要趕快把它記下來。」

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▲林采曾被某任劈腿十幾次。（圖／緯來綜合台提供）



林吟蔚坦言：「我的青春都被一些帥哥給迷惑了。」她分享曾經交往過一任男友，才半年就劈腿三次，還有暴力傾向，第一次發現劈腿是因為男友請林吟蔚叫他起床，沒想到電話打過去卻是女生接的，事後男生下跪哭訴道歉，林吟蔚心軟又繼續交往，後面則是每次男友手機有訊息他都會把手機蓋起來，讓同場女來賓紛紛表示感同身受，潘映竹說：「手機換防偷窺的膜也很奇怪。」郭亞棠接著說：「或者是換位置玩手機，平常都躺在床上滑，突然那陣子都跑到沙發上去滑。」讓曾國城感嘆：「妳們會不會活得很辛苦。」