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「周星馳御用女丑」余慕蓮血癌惡化急立遺囑！醫：要有心理準備　遺產全捐了

記者田暐瑋／綜合報導

香港87歲女星余慕蓮因在周星馳電影中扮丑角聞名，年事已高的她，2020年因血癌導致肺纖維化，一度命危需要施打強心針，住進加護病房，好在後來撿回一命。近日她坦言健康狀況再度惡化，決定先立下遺囑，並把遺產問題提前安排好。

▲余慕蓮立遺囑。（圖／翻攝自YouTube／TVB USA Official）

▲余慕蓮立遺囑。（圖／翻攝自YouTube／TVB USA Official）

余慕蓮近日上香港綜藝節目《東張西望》訪問，提到因為一度命危，讓她不得不提前準備身後事，更透露近年健康惡化，今年住院時吃了標靶藥也沒有效果，被醫生提醒「要做好心理準備」，她才決定趕快處理遺產，因為沒有直系親人，計劃將自己的房產捐贈給慈善機構，銀行存款也用於慈善事業，希望能在離世後繼續幫助需要的人。

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▲余慕蓮立遺囑。（圖／翻攝自YouTube／TVB USA Official）

▲余慕蓮立遺囑。（圖／翻攝自YouTube／TVB USA Official）

此外，余慕蓮也在好友的幫忙下，找了律師立遺囑，「我死了後想把這房子捐了，不是現在，不知道我什麼時候死，我不害怕簡單離去！」對生死已看開的她，希望能在睡夢中過世，也不需要隆重的葬禮，骨灰只要撒在花園就好。她表示，過去曾將部分財產用來興建學校，堅持「錢帶不走」的信念，希望能夠繼續造福社。

▲余慕蓮在《整人專家》短短演出也讓人印象深刻。（圖／翻攝自iMax Nikola YouTube）

▲余慕蓮在《整人專家》短短演出也讓人印象深刻。（圖／翻攝自iMax Nikola YouTube）

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