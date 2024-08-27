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小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

記者王靖淳／綜合報導

墾丁觀光業一直是外界關注的焦點，最近因物價、住宿費等話題備受討論，許多藝人及網紅也都在前往當地旅遊後，紛紛在社群發文分享個人觀點，就連YouTuber見習網美小吳今（27）日也在IG限動發文透露，與團隊一行人到墾丁拍影片，同時也附上一張攤位的照片，意外揭露當地的物價。

▲小吳。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

▲小吳平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

小吳分享與好友yoyo的合照，並特別打卡標記墾丁大街，「大家都在討論物價，我們來實際走訪。」他透露，這次探訪不只是為了了解現況，更希望透過親身經歷來呈現一個更為真實的墾丁。隨行的團隊夥伴們也在一旁協助記錄，小吳特別提到，這次的探訪內容將會剪輯成影片，並表示：「之後影片一定要看喔，好好笑。」貼文曝光後，讓粉絲相當期待影片的發布。

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▲小吳。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

▲小吳在IG限動透露自己實際走訪墾丁。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

透過小吳分享的照片除了能見到他們站在墾丁大街上之外，還能發現一旁炸物攤位的真實價格。小吳身穿黑色上衣，下身搭配寬鬆牛仔褲，他把頭微微仰起，露出俏皮的表情，似乎在對一旁攤位的招牌感到好奇。yoyo則穿著白色上衣，雙手交叉放在腰前，對鏡頭嘟起嘴巴，露出可愛的表情，兩人身後不難見到人潮湧動，為照片增添濃厚的夜市氛圍。

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關鍵字

網紅, YouTuber, 見習網美小吳, 墾丁, 物價

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