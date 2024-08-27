ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

男神檀健次古裝劇表情崩壞！　笑到「台詞講不出來」連導演都沒輒

記者黃庠棻／台北報導

新一代男神檀健次這次拋開高冷形象，在陸劇《四方館》中逗趣辦案，劇中是個看似軟爛、吊兒郎當的「廢材男主」，但實則腦力過人，是能點出案情關鍵的奇才，與周依然、杜淳、闞清子攜手破案闖四方，播出後懸疑燒腦又不失笑點的情節，獲得觀眾好評，熱度持續攀升。

▲《四方館》。（圖／iQIYI國際站提供）

▲檀健次在《四方館》是搞笑擔當。（圖／iQIYI國際站提供）

《四方館》描述雍國外交機構「四方館」裡的元莫、阿術、王昆吾、尉遲華等志士並肩破案，攜手成長的故事。檀健次飾演的「元莫」是四方館外聘人員，在城門口為入城的各地人士辦證，他跟試圖混進城的流民「阿術」（周依然飾）結下不解之緣，陰差陽錯之下，阿術成為元莫的小婢女，兩人展開吵鬧的同居生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《四方館》。（圖／iQIYI國際站提供）

▲檀健次在《四方館》是搞笑擔當。（圖／iQIYI國際站提供）

而《四方館》其實是檀健次的首部古裝男主角作品，他在劇中毫不在乎自己的男神形象，貢獻各種逗趣表情，被擅長製毒的周依然下了癢粉控制威脅，癢到不停求饒，讓劇迷笑稱看了不禁跟著渾身癢了起來，他透露自己拍完這場戲之後筋疲力盡，才發現要裝癢真是不容易。

▲《四方館》。（圖／iQIYI國際站提供）

▲檀健次在《四方館》是搞笑擔當。（圖／iQIYI國際站提供）

檀健次自認是劇組裡的搞笑擔當，加上《四方館》的劇情本來就偏輕鬆歡樂，還穿插許多逗趣惡搞小巧思，得努力忍笑才能完成拍攝，他說「因為演喜劇很講究節奏，所以我們彩排都要重覆確認很多次，但我經常從彩排開始就笑到連台詞都說不了，連導演都拿我沒辦法。」

▲《四方館》。（圖／iQIYI國際站提供）

▲檀健次在《四方館》是搞笑擔當。（圖／iQIYI國際站提供）

周依然在《四方館》裡作風古靈精怪，被選為全劇組最會賣萌的人，檀健次透露她戲外也很萌，常常聊著聊著就陷入自己的世界裡，得不時把她的思緒拉回來，闞清子則笑稱自己在劇裡是「買單姐」，只要一看見周依然就會想給她買好吃的跟漂亮衣服，並直誇她「太可愛了。」

▲《四方館》。（圖／iQIYI國際站提供）

▲周依然在《四方館》是賣萌擔當。（圖／iQIYI國際站提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

推薦閱讀

波特王證實「第2波網紅赴陸拍片」！台百萬YTR去新疆遭點名　急發聲

波特王證實「第2波網紅赴陸拍片」！台百萬YTR去新疆遭點名　急發聲

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷　一票受害人不敢報警

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷　一票受害人不敢報警

快訊／震撼彈！江蕙確定復出「10月國慶晚會獻唱」

快訊／震撼彈！江蕙確定復出「10月國慶晚會獻唱」

正妹大胃王木下佑香「消失半年」患病！最嚴重無法出門…怕接觸人

正妹大胃王木下佑香「消失半年」患病！最嚴重無法出門…怕接觸人

東出昌大離婚4年宣布再婚！新婚妻已懷孕…被罵渣夫隱居山林又翻紅

東出昌大離婚4年宣布再婚！新婚妻已懷孕…被罵渣夫隱居山林又翻紅

依依10年婚斷被逐出前夫家！　認了「9月搬離娘家」：真的單身了

依依10年婚斷被逐出前夫家！　認了「9月搬離娘家」：真的單身了

黃莉搭捷運被逼讓座！她起身「經血爆量」椅子一片紅…結局超傻眼

黃莉搭捷運被逼讓座！她起身「經血爆量」椅子一片紅…結局超傻眼

畫完《鬼滅之刃》就消失！　神秘女漫畫家「新圖」公開…日網嗨翻

畫完《鬼滅之刃》就消失！　神秘女漫畫家「新圖」公開…日網嗨翻

獨家／沒節目上　熊霓與經紀公司解約　熊爸曝與江大成戀情現況

獨家／沒節目上　熊霓與經紀公司解約　熊爸曝與江大成戀情現況

《康熙》造型師Enzo猝逝！Makiyo送別好友「為他化妝」：最後一刻也要美美的

《康熙》造型師Enzo猝逝！Makiyo送別好友「為他化妝」：最後一刻也要美美的

謝忻拉衣露性感鎖骨！家中直播竟忘1事…網傻眼：神經確實很大條

謝忻拉衣露性感鎖骨！家中直播竟忘1事…網傻眼：神經確實很大條

郭富城1992年來台拍咖啡廣告！　16歲正妹變八點檔女神…釣出本尊

郭富城1992年來台拍咖啡廣告！　16歲正妹變八點檔女神…釣出本尊

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

波特王證實「第2波網紅赴陸拍片」！台百萬YTR去新疆遭點名　急發聲

謝凱蒂「出借千萬」血汗錢被坑！16％高利貸爆雷　一票受害人不敢報警

快訊／震撼彈！江蕙確定復出「10月國慶晚會獻唱」

正妹大胃王木下佑香「消失半年」患病！最嚴重無法出門…怕接觸人

東出昌大離婚4年宣布再婚！新婚妻已懷孕…被罵渣夫隱居山林又翻紅

依依10年婚斷被逐出前夫家！　認了「9月搬離娘家」：真的單身了

黃莉搭捷運被逼讓座！她起身「經血爆量」椅子一片紅…結局超傻眼

畫完《鬼滅之刃》就消失！　神秘女漫畫家「新圖」公開…日網嗨翻

獨家／沒節目上　熊霓與經紀公司解約　熊爸曝與江大成戀情現況

《康熙》造型師Enzo猝逝！Makiyo送別好友「為他化妝」：最後一刻也要美美的

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

檀健次, 四方館

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Coldplay主唱自爆新歌《We Pray》創作靈感來自台灣！
  2. 烏國演員卡西亞諾夫戰死前線！得年27歲　藝文界悲痛哀悼
  3. 未成年偶像遭傳「演唱會後緊急送醫」　TFBOYS經紀公司發聲澄清
  4. 陳勢安站鹽湖拍MV超毛！　安撫駱駝有一套
  5. 2024華語片TOP10一次看！　《角頭》、《鬼才之道》全上榜
  6. 專訪／台泰BL男神CP信義區大方約會　180cm↑太顯眼「路人狂回頭」
  7. 席惟倫爆喜訊新身份曝光！　甜美分享「愛情開始萌芽」
  8. 梁文音歐洲度假一半突PO文「遺憾」　親曝原因：是愛情的如常
  9. 黃霆睿、琳誼拍MV笑場　他爆：沒戲份就跑去買鹹酥雞
  10. 不是精選輯！綠洲合唱團宣佈重組　「諾爾和解連恩」巡演2025開跑

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366