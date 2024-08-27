男神檀健次古裝劇表情崩壞！　笑到「台詞講不出來」連導演都沒輒

記者黃庠棻／台北報導

新一代男神檀健次這次拋開高冷形象，在陸劇《四方館》中逗趣辦案，劇中是個看似軟爛、吊兒郎當的「廢材男主」，但實則腦力過人，是能點出案情關鍵的奇才，與周依然、杜淳、闞清子攜手破案闖四方，播出後懸疑燒腦又不失笑點的情節，獲得觀眾好評，熱度持續攀升。

▲檀健次在《四方館》是搞笑擔當。（圖／iQIYI國際站提供）

《四方館》描述雍國外交機構「四方館」裡的元莫、阿術、王昆吾、尉遲華等志士並肩破案，攜手成長的故事。檀健次飾演的「元莫」是四方館外聘人員，在城門口為入城的各地人士辦證，他跟試圖混進城的流民「阿術」（周依然飾）結下不解之緣，陰差陽錯之下，阿術成為元莫的小婢女，兩人展開吵鬧的同居生活。

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▲檀健次在《四方館》是搞笑擔當。（圖／iQIYI國際站提供）

而《四方館》其實是檀健次的首部古裝男主角作品，他在劇中毫不在乎自己的男神形象，貢獻各種逗趣表情，被擅長製毒的周依然下了癢粉控制威脅，癢到不停求饒，讓劇迷笑稱看了不禁跟著渾身癢了起來，他透露自己拍完這場戲之後筋疲力盡，才發現要裝癢真是不容易。

▲檀健次在《四方館》是搞笑擔當。（圖／iQIYI國際站提供）

檀健次自認是劇組裡的搞笑擔當，加上《四方館》的劇情本來就偏輕鬆歡樂，還穿插許多逗趣惡搞小巧思，得努力忍笑才能完成拍攝，他說「因為演喜劇很講究節奏，所以我們彩排都要重覆確認很多次，但我經常從彩排開始就笑到連台詞都說不了，連導演都拿我沒辦法。」

▲檀健次在《四方館》是搞笑擔當。（圖／iQIYI國際站提供）

周依然在《四方館》裡作風古靈精怪，被選為全劇組最會賣萌的人，檀健次透露她戲外也很萌，常常聊著聊著就陷入自己的世界裡，得不時把她的思緒拉回來，闞清子則笑稱自己在劇裡是「買單姐」，只要一看見周依然就會想給她買好吃的跟漂亮衣服，並直誇她「太可愛了。」

▲周依然在《四方館》是賣萌擔當。（圖／iQIYI國際站提供）