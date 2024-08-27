正妹大胃王木下佑香「消失半年」患病！最嚴重無法出門…怕接觸人

記者陳芊秀／綜合報導

日本大胃王正妹木下佑香自2009年參加大胃王節目走紅，憑著甜美外型加上超能吃形象圈粉，開設YouTube更超過526萬訂閱。然而她將近半年沒有更新，近日發長文透露躁鬱症復發，最嚴重導致數個月無法出門。

▲大胃王正妹木下佑香患躁鬱症，病情復發嚴重到消失半年。（圖／翻攝自X）

木下佑香於24日透過官方X帳號發長文。她表示過去曾提及罹患躁鬱症，這次又再度發作，且這次的嚴重性前所未有，甚至無法透過YouTube、SNS像大家告知，為此向大眾道歉。她寫道「YouTube、SNS，與我的活動相關的所有事物，用恐懼這個詞來形容還不夠貼切，光是想到它們就讓我感到痛苦，以至於停止活動期間無法處理這些事」，就連不是自己的YT頻道、社群平台，甚至是私人的LINE都看不了，「光是推播通知就讓我很害怕」。

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由於無法與人接觸，木下佑香好幾個月無法走出家門，症狀比較輕微時，在早晨還不用與很多人接觸的時刻，會去看牙醫，回家後再度把自己關起來。目前她的狀態稍微有起色，談及病情「這次的躁鬱症來得非常突然，讓我陷入從來沒有過的最沉重狀態，完全超出了我的預期」，如今久違能夠觀看YouTube留言，看到許多等待自己的粉絲，心情高興又歉疚，最後強調：「我會在自己能力所及的範圍內，重新開始活動。」

▲木下佑香長文訴說這次躁鬱症發病經過，嚴重到數月無法出門。（圖／翻攝自X）

網友湧入木下佑香貼文下留言「歡迎回來」、「辛苦了」、「吃飯的時候都會收看你的影片，希望佑香能夠安穩幸福的生活」、「躁鬱症發作很辛苦，不要太勉強慢慢來」、「見到妳回來真的很開心」、「能看到妳的發文真的很高興」。

▲木下佑香目前病況好轉，感謝粉絲留言打氣。（圖／翻攝自X）